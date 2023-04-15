Більше половини респондентів мають намір витратити не більше 300 злотих (2600 грн) на великодні покупки та подорожі.

Більше половини біженців з України, які перебувають у Польщі, мають намір витратити на Великдень цього року від 101 до 300 злотих (880-2600 грн), свідчить опитування "Воєнні біженці з України. Великдень у Польщі", проведене Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету.

Дослідження показало, що майже 1/4 українських біженців, які перебувають у Польщі (24%), не планують святкувати Великдень, а більше половини респондентів (55%) мають намір витратити не більше 300 злотих (2600 грн) на великодні покупки та подорожі. Лише кожен п'ятий біженець (21%) декларує більші витрати.

Згідно з дослідженням, серед страв традиційної польської кухні, яким надають перевагу біженці, найчастіше згадуються голубці (37%) та український борщ (36%). Крім того, 30% респондентів зізналися, що їм найбільше подобається традиційний польський кислий житній суп "журек", який менш відомий в Україні. Чізкейк (сернік - 27%) і яблучний пиріг (шарлотка - 24%) також увійшли до п’ятірки страв, які найчастіше обирають біженці.

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Як проводилось дослідження

Дослідження "Воєнні біженці з України. Великдень у Польщі" було проведено 23-28 березня 2023 року в різних містах та регіонах Польщі, в т.ч. у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Ґданську, Зеленій Гурі, Серадзі, Тарнові, Перемишлі, Шидловці, Вадовіце та Криниці Гурській. У дослідженні взяли участь 400 громадян України, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року через повномасштабне вторгнення росії в Україну.

Українські біженці в Польщі - подробиці

Дослідження показує, що 45% респондентів проведуть Великдень в сім'ї в Польщі, а кожен третій український біженець (36%) зв'яжеться (по телефону або онлайн) з родичами, які не проживають в нашій країні. Крім того, 33% респондентів зазначили, що проведуть Великдень у Польщі з українськими друзями, а 11% з польськими друзями.

Наразі майже 40% українських біженців не планують повертатися в Україну з Польщі. Водночас більш як половина українців чекають змоги повернутися додому.