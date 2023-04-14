Українців просять повідомляти про підозрілі предмети та людей, які можуть становити потенційну загрозу.

Служба безпеки України закликає українців не відвідувати масових зібрань та дотримуватися безпекових рекомендацій напередодні Великодня.

Росія чудово розуміє, що зазнає поразки на полі бою, тому не полишає спроб влаштувати провокації, аби розхитати єдність українського суспільства, зазначається у повідомленні в Telegram-каналі СБУ. "Для цього РФ намагається застосовувати різноманітні інструменти та, серед іншого, приділяє особливу увагу релігійній тематиці", - зауважили у Службі.

Вони запевнили, що докладають максимум зусиль, аби нейтралізувати вплив окупантів на церковне середовище і не дати Росії бодай мінімальної можливості використати релігійне питання для досягнення власних цілей.

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У СБУ додали, що наразі важливі пильність, обачність та злагодженість дій кожного. "Відтак Служба безпеки закликає громадян напередодні свят обмежити відвідування масових заходів, під якими б гаслами вони не відбувалися; не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій; дотримуватися комендантської години, встановленої для вашого регіону", - йдеться у повідомленні.

Також у СБУ закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і під час неї перебувати в укриттях. Крім того, українців закликали без потреби не затримуватися у храмах при освяченні великоднього кошика, а також повідомляти правоохоронцям про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштовувати провокації чи становити потенційну загрозу.

Росія може готувати провокацію до Великодня

Як повідомляв УНІАН, прес-офіцер Держслужби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий закликав українців, особливо з деокупованих територій та тих, які розташовувались або розташовуються поблизу ведення бойових дій, не створювати великих скупчень, адже від Росії можна очікувати ударів і у святкові дні.

У Повітряних силах ЗСУ також не виключають, що російські загарбники можуть здійснити ракетний обстріл України на Великдень.

Відомо, що Нацполіція планує посилити заходи безпеки на Великодні свята. Загалом правопорядок будуть підтримувати понад 20 тисяч правоохоронців.

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