За версією представниць УПЦ МП, ракети падають на мирні міста через "гнів Божий".

У Почаївській лаврі, підпорядкуваній УПЦ МП, назвали диктатора Володимира Путіна "їхнім правителем". Ба більше, там заявили, що ракети по Україні запускає не Росія, а "Бог".

Як повідомляє "Громадське", двоє представниць Лаври заявили, що російські ракети падають на мирні міста України через "гнів Божий" через "беззаконня та непідкорення владі".

Окремо вони "прославляли" Путіна, називавши його "своїм правителем". Натомість прізвище українського лідера вони раптом забули.

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"Це наш правитель... А як же? Святійший патріарх і Путін, а на Київській Русі – Зєлєнковський (ймовірно, президент України Володимир Зеленський - УНІАН). А Михаїл Архангел сказав: підкоряйтеся владі. Якщо не будуть підкорятися владі... Янукович був - "ми не хочемо його", діти такі маленькі на Майдані йдуть... Не хочу навіть говорити. Ти ж дитина, а ти проти влади ідеш", – заявили представниці УПЦ МП.

Обидві жінки почали переконувати, що мирні міста України знищують нібито не за наказом Путіна.

"Це бог (запускає ракети - УНІАН). Він знаєш які стріли може посилати за беззаконня? Янголи як пошлють стріли такі, що увесь світ може злетіти. За беззаконня, за непідкорення, за непідкорення владі. Хто що хоче, те й робить. Маленькі протестують проти Януковича", – заявила жінка.

За версією однієї з жінок, саме Бог уповноважив Путіна напасти на Україну.

"Путіну бог дав право. Від бога влада поставлена, Михаїл так Архангел сказав", – видала представниця УПЦ МП.

Скандали з УПЦ МП

Нещодавно втому в центрі гучного скандалу з УПЦ МП опинився Львів. Зокрема, парафіяни УПЦ Московського патріархату намагалися зірвати пікет поблизу Свято-Володимирської церкви у Сихівському районі міста, але несподівано "вибухнула" антиукраїнськими заявами про війну, розв'язану Росією.

Потім резонансний інцидент стався у Свято-Покровському кафедральному соборі у Хмельницькому. Військовий прийшов в храм і запитав, скільки ще людей повинні загинути, щоб громадяни перестали ходити в Московський патріархат. Потім на нього накинулися попи, повалили додолу і притиснули головою до підлоги.

Крім того, у Києво-Печерській лаврі один зі служителів церкви вибухнув несподіваними заявами про Україну, Донбас та Майдан у кращих традиціях російської пропаганди.

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