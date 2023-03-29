Священник заявив, що Донбас бомбили українці, тому він нібито "повстав".

Попи УПЦ МП так відчайдушно тримаються за Києво-Печерську лавру, що забувають контролювати потік маячні зі свого рота. Зокрема, один зі служителів церкви вибухнув несподіваними заявами про Україну, Донбас та Майдан у кращиих традиціях російської пропаганди.

Відео спілкування попа із журналістами з'явилося у мережі. На кадрах священник УПЦ заявив, що "Донбас повстав", а не на нього напали російські війська. Водночас Революція Гідності нібито "нічого доброго Україні не принесла".

"Чому Донбас повстав? Бо Янукович їх обманув", - заявив опальний піп.

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На уточнення журналіста про те, що Донбас не повставав, а на його територію вторглися росіяни, піп обурено заявив, що це все неправда. За його версією, Донбас "бомбили українці".

"Першими бомбили українці. Не треба за Донбас розповідати. Донбас не хотів Порошенка, не хотів Майдану. Що Майдан дав Україні? Того шляху (до ЄС та НАТО - УНІАН) нема. Вона (Україна - УНІАН) його намалювала. Ніякої Європи не буде - запам'ятайте", - заявив піп УПЦ МП.

Що відбувається у Лаврі 29 березня

29 березня монахи УПЦ МП повинні звільнити усі приміщення Києво-Печерської лаври у зв'язку із розірванням договорі оренди приміщень. Оренду розірвали через встановлені факти порушення договору щодо використання держмайна з боку УПЦ МП.

Сьогодні у Києво-Печерській лаврі зібралися віряни, які послухалися заклику ченців. У натовпі помітили титулованого боксера Олександра Усика.

Священники УПЦ МП не збираються виїжджати з Києво-Печерської лаври попри розірвання договору про оренду приміщень. Архімандрит Нестор заявив журналістам, що для цього нема підстав.

Водночас Митрополит УПЦ МП Павло ("Мерседес") посперечався з журналістами на території Києво-Печерської лаври, коли ті запитали у нього, куди йтимуть монахи після виселення з державного заповідника.

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