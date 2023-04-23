Вона заявила, що таким знакам не місце під стінами проросійської церкви та вирізала слова про те, що дітей в Україні вбивають саме солдати РФ.

В Житомирській області в одному с населених пунктів прихожанка Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) понівечила пам’ятний знак загиблим на війні дітям, який встановила місцева громада.

Відповідний ролик, який зняли обурені люди, шириться телеграм-каналами. В кадрі на стрічці зі словами про загиблих дітей, яких вбила на війні в Україні армія РФ, вирізана фраза про те, що це зробили саме "російські загарбники".

На відповідні звинувачення прихожанка УПЦ МП сказала, що біля церкви російського патріархату "таке не роблять".

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Також жінка поскаржилася, що Україна не здатна провести для неї "пишний" парад. Такий, як в Росії. Ймовірно, йдеться про 9 травня.

"Ви знаєте, яка міць Росія? Ви знаєте? Візьміть парад їхній та візьміть парад наш. У нас параду немає, у нас ні техніки немає, нічого немає, все пропили, продали", - заявила фанатка "русского мира".

Москва влаштує "танці на кістках" на 9 травня

Нагадаємо, що влада РФ, попри війну та величезні втрати зі свого боку, все ж налаштована провести "переможний" парад у Москві на честь 9 травня. Про це заявив прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков 10 квітня.

Таким чином чиновник прокоментував заяви губернаторів Курської та Бєлгородської областей, які сказали, що цього року бояться влаштовувати паради через можливі провокації ЗСУ. Нагадаємо, що наші війська не атакують території Росії. Вона й сама з цим чудово справляється. До прикладу, 20 квітня російський бомбардувальник Су-34 вгатив по місту Бєлгород авіабомбою.

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