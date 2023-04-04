Ба більше, один з представників церкви заявив, що є росіянином.

Парафіяни УПЦ Московського патріархату у Львові опинилися в центрі скандалу. Група прихожан намагалася зірвати пікет поблизу Свято-Володимирської церкви у Сихівському районі міста, але несподівано "вибухнула" антиукраїнськими заявами про війну, розв'язану Росією.

Як повідомляє місцеве видання "Варта 1", пікет влаштували мешкаці Львова. Вони закликали припинити діяльність УПЦ МП у місті. Однак до протестувальників вийшли обурені парафіяни.

Вони почали доводили дівчині з плакатом проти РПЦ, що їхня церква з РФ нібито ніяк не пов’язана. Однак конструктивного діалогу не вийшло, тому прихожани УПЦ МП показали своє справжнє обличчя, звинувативши українців у "розв'язанні війни".

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"А хто почав війну? Хто почав війну? Українці щирі!", — заявила одна з прихожанок.

Однак протестувальники відповіли, що Росія є агресором, на це інша прихожанка почала кричати, що це "брехня".

На цьому конфлікт не вичерпався. Із храму вийшов попівський служка, який з гордістю назвав себе росіянином та обізвав учасницю акції "дурепою".

"Почали телефонувати іншим парафіянам цієї РПЦ, і протягом двадцяти хвилин вони приєдналися. На місце також приїхала поліція, але у протест не втручалася і не забороняла. Основна ідея цього протесту — звернути увагу влади, що РПЦ у Львові не місце… Наш обов’язок як цивільних викоренити все російське з України. Ми не можемо чекати, поки хлопці повернуться з війни і боротимуться ще й тут із російською навалою", - розповіла учасниця пікету у коментарі виданню.

Останні скандали з УПЦ МП

Останній тиждень видався дуже скандальним для московських попів в Україні. Зокрема, нещодавно у Хмельницькому священники УПЦ МП побили військового, який отримав поранення на фронті.

Чоловік запитав, скільки має загинути українців, щоб люди перестали відвідувати храми Московського патріархату. Попи повалили бійця додолу, заламали руки і вивели з храму. Пізніше приїхали поліцейські, які затримали військового.

Потім у селищі Іршанськ в Житомирській області трапився інцидент за участю священика УПЦ МП. Він застосував фізичну силу до двох хлопчиків з прапорами України. Духівник вдарив першого по голові і штовхнув другого.

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