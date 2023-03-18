Згідно з новим законом, українське громадянство буде вважатися припиненим з дня подачі заяви в МВС РФ про вихід з нього.

Президент Росії Володимир Путін підписав цинічний закон про громадянство українців. Згідно з ним, українське громадянство вважатиметься недійсним з дня подачі заяви в МВС РФ про вихід з нього.

"У разі подачі заяви... наявність раніше у громадянина РФ громадянства України визнається фактом, що не має юридичного значення для виникнення або припинення прав, обов'язків і притягнення до відповідальності в рамках правовідносин, що виникли до визнання такого громадянина не мають громадянства України", - йдеться в законі.

Також таким українцям заборонено використовувати українські паспорти або інші документи, що засвідчують громадянство України.

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Що стосується дітей, то для позбавлення дитини українського громадянства достатньо заяви одного з батьків.

Як окупанти змушують людей брати паспорт Росії

На окупованих територіях росіяни активно проводять примусову паспортизацію українців.

Так, на захопленій частині Запорізької області росіяни чинять тиск на українців і проводять перевірки приміщень, вимагаючи від людей отримувати російські паспорти.

У Мелітополі окупанти заборонили здійснювати будь-які виплати і розрахунки громадянам, які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків Росії. А в Херсонській області окупанти погрожують виселенням людям, у яких немає російських паспортів.

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