Зокрема, російські окупаційні війська разом з "поліцією" посилили перевірки на блокпостах.

На окупованій частині Херсонщини загарбники погрожують з початку березня виселити усіх місцевих без російських паспортів. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 6:00.

"На тимчасово захопленій частині Херсонської області противник продовжує насильницьку паспортизацію населення", - наголосили у Генштабі.

Зокрема, російські окупаційні війська разом з "поліцією" посилили перевірки на блокпостах.

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"Погрожують виселенням з початку березня всім громадянам, які не отримають російський паспорт", - йдеться у зведенні.

Примусова паспортизація на окупованих територіях - що відбувається

За даними Генштабу ЗСУ, російська окупаційна так звана "влада" у Скадовську та Каланчаку, погрожуючи конфіскацією особистого майна, змушує прискорити процес отримання російських паспортів та переоформлення бізнесу рухомого і нерухомого майна за російським законодавством. У разі відсутності російських паспортів, пенсіонерів погрожують залишити без виплат.

Також окупанти погрожують жителям Донеччини за відмову від російського паспорта. Зокрема, у Горлівці бюджетники, які до 1 липня не отримають паспорти, будуть звільнені.

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