Окупанти продовжують примусову паспортизацію населення на півдні.

Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення у Запорізькій області. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

У Мелітополі російська окупаційна "влада" заборонила здійснювати будь-які виплати та розрахунки громадянам, які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків Росії.

"Його, в свою чергу, можливо отримати виключно за наявності паспорта громадянина російської федерації", – кажуть в Генштабі.

Відео дня

Примусова паспортизація на окупованих територіях

На окупованій частині Херсонщини загарбники погрожують виселити усіх місцевих мешканців, які не хочуть отримувати російський паспорт. Крім того, окупаційні війська разом з "поліцією" посилили перевірки на блокпостах.

З 1 березня на тимчасово окупованих територіях набув чинності російський "закон" про соціальні виплати та пенсії. Тепер їх можуть отримувати тільки особи з російським громадянством. До цього ж окупанти заборонили обіг гривні, аби позбавити населення українських виплат.

В окупованому Токмаку на Запоріжжі ФСБ погрожує людям, які відмовилися від отримання російських паспортів, вивезенням їхніх дітей до Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: