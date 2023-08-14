Відповідним проектом постанови передбачається рекомендувати відмовитися від цього шрифту, зокрема президенту та уряду.

У Верховній Раді України зареєстровано проект Постанови про припинення використання шрифтів російського походження в роботі парламенту, зокрема шрифту "Іжиця".

Як зазначається в оприлюдненому на сайті ВР тексті відповідного проекту постанови (№9606), ним пропонується припинити використання шрифтів російського походження, зокрема давньослов’янського шрифту "Іжиця" та похідних від нього при оформленні документів та у всіх інших випадках в роботі ВР.

Апарату Верховної Ради доручається вжити заходів щодо припинення використання цих шрифтів в роботі парламенту. Також передбачається рекомендувати президенту, Кабінету міністрів України та іншим державним органам, а також підприємствам, установам та організаціям припинити використання шрифтів російського походження.

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Крім того, депутати пропонують впровадити використання у відзнаках парламенту шрифту "Volja", створеного на основі робіт українського графіка Ніла Хасевича.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту постанови, в оформленні, зокрема Грамоти та Почесної грамоти Верховної Ради України, а також ряду інших відзнак парламенту використовується, як зазначено в описах відповідних документів, "давньослов’янський шрифт "Іжиця".

"Шрифт "Іжиця" у 1988 році на основі складального прямого півуставу Російської Академії наук кінця 19 століття розробила російська письменниця Світлана Єрмолаєва. Шрифт призначався для відтворення старослов’янських текстів в енциклопедіях та наукових статтях, але оцифрований у 1992 Параграфом з надзвичайною швидкістю поширився по всіх країнах, що користуються кирилицею", – йдеться в пояснювальній записці.

Зауважується, що "Іжицю" можна побачити на вуличних вивісках, в меню ресторанів, в оформленні православних сайтів і книг та "навіть на прапорах спонсованих Росією терористів".

"Крім цього, шрифт "Іжиця" є пропрієтарним (не є вільно поширюваним) та його використання потребує придбання ліцензії вартістю 25 доларів США", – додаються автори проекту постанови.

Так, наголошують вони, з огляду на повномасштабне вторгнення Росії на територію України, подальше використання шрифтів, які мають російське походження, у відзнаках ВР є "неприйнятним".

"Водночас українські шрифтові дизайнери розробили сотні, якщо не тисячі шрифтів, гідних того, щоб їх використовували при оформленні відзнак національного парламенту", – зауважують депутати.

Наприклад, додають вони, таким шрифтом може бути "Volja" авторства Марчели Можиної, створений у 2022 році на основі літерації українського графіка Ніла Хасевича (1905-1952 рр.), який оформлював плакати, журнали, газети для українського визвольного руху середини ХХ століття.

"Він є безоплатним та вільно поширюваним. Цей шрифт вже використовується, зокрема, у відзнаках Головнокомандувача Збройних сил України", – йдеться у пояснювальній записці.

Як Україна позбувається російської символіки та назв

В Україні з 2015 року триває процес декомунізації. Під забороною – вся радянська символіка, а населені пункти, вулиці, названі на честь комуністичних діячів, мають бути перейменовані.

Водночас після повномасштабного вторгнення Росії в Україні розпочався процес дерусифікації. Зокрема, відбувся демонтаж пам’ятника російській імператриці Катерині II в Одесі, а у Києві перейменували станції метро "Дружби народів" та "Площу Льва Толстого".

Крім того, наприкінці липня Верховна Рада схвалила нові правила утворення, ліквідації, встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних одиниць, їх найменування та перейменування. Це спрямовано на "дерадянізацію" адмінустрою, адже деякі процедури розв'язання питань адміністративно-територіального устрою України досі були урегульовані указом від 1981 року.

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