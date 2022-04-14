У компанії це поки не прокоментували.

Північноамериканська корпорація Monotype закрила для росіян доступ до своїх шрифтів.

Про це пишуть "Ведомости".

Сам сайт доступний в Росії, проте користувачі не можуть отримати доступ до бібліотеки шрифтів. Йдеться про популярні шрифти Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma і Helvetica.

Зазначається, що саме вони передбачені державним стандартом Російської Федерації для документів.

На сайті та в соціальних мережах компанії поки немає офіційного коментаря на цю тему.

Раніше повідомлялося, що соціальна мережа TikTok заборонила росіянам публікувати відео навіть через VPN, а російські компанії більше не зможуть випускати Android-смартфони.

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