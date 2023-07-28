Деякі процедури розв'язання питань адміністративно-територіального устрою України досі урегульовані указом від 1981 року.

Верховна Рада України схвалила нові правила утворення, ліквідації, встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних одиниць, їх найменування та перейменування.

За це рішення проголосували 262 народних депутатів. Йдеться про закон "Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України" (реєстраційний №8263).

У пояснювальній записці до відповідного закону зазначається, що деякі процедури розв'язання питань адміністративно-територіального устрою України й досі врегульовані указом, який був затверджений ще 12 березня 1981 року на рівні Президії Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки.

Відео дня

"Це неприйнятно, як з огляду на поступову уніфікацію (гармонізацію) нашого законодавства із правом Європейського Союзу, так і враховуючи однозначний курс Верховної Ради України на дерадянізацію нашої правової системи, що набуло особливої актуальності на фоні повномасштабної збройну агресію проти України з боку держави-агресора, яка позиціює себе як прообраз радянського союзу та носій відповідних традицій", - йдеться у тексті.

Водночас на сайті "Слуги народу" зазначається, що цей закон осучаснює та спрощує процедури встановлення та зміни адміністративних меж населених пунктів.

Один з авторів відповідного законопроекту, народний депутат від "СН", член Комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін зауважив, що цим законом пропонується встановити чіткі процедури віднесення населених пунктів до категорії міст, селищ сіл.

Крім того, запроваджується ще одна категорія, яка не є населеним пунктом, – поселення. Йдеться про місце компактного проживання, де немає сталого складу населення.

"Зараз у багатьох громадах такі поселення де-факто є. Переважно це колишні дачні кооперативи, а також тимчасові мобільні містечка, де живуть вимушено переміщені особи. Через війну таких поселень ставатиме більше, і їх треба інтегрувати у життя громади", – пояснив Безгін.

Також закон регулює процедури утворення і ліквідації населених пунктів, встановлення та зміни їхніх меж, найменування та перейменування населених пунктів, утворення та ліквідацію районів, зміну їхніх адміністративних центрів, утворення районів у місті і зміну їхніх меж тощо.

"Усі ці питання за виключенням змін на рівні районів, вирішуватимуться на основі обов’язкових консультацій з громадськістю", - зауважив депутат.

Він також підкреслив, що з моменту набрання чинності законом, усі міста республіканського і обласного значення, а також селища міського типу будуть віднесені до категорії міста, а села та селища і надалі залишаться у своїй категорії.

Так, відповідним законом, зокрема встановлюється, що населеним пунктом є компактно заселене місце проживання людей, що утворилося внаслідок історичних традицій, господарської та іншої діяльності, має сталий склад населення, власну назву та відокремлену територію з встановленими у передбаченому законом порядку межами.

Місто є населеним пунктом з переважно компактною забудовою, загальна чисельність жителів якого становить не менш як 10 тисяч. Селище є населеним пунктом з переважно садибною забудовою, загальною чисельністю жителів не менш як 5 тисяч, а село - населеним пунктом із садибною забудовою, загальною чисельністю жителів менш як 5 тисяч.

Також законом визначається, що поселення є компактним місцем проживання людей за межами населеного пункту, яке не має сталого складу населення та не віднесено до категорії населеного пункту.

Під час утворення (ліквідації) населених пунктів, встановлення (зміни) їх меж, віднесення населених пунктів до іншої категорії враховуються, зокрема історичні, географічні, соціально-економічні, природні, екологічні, етнічні, культурні умови місцевості.

Утворення районів, встановлення їх меж, зміна адміністративних центрів районів здійснюється Верховною Радою за поданням Кабінету міністрів.

Назва району та його адміністративний центр визначаються у рішенні про утворення відповідного району.

Також встановлюється, що громадське обговорення питань адміністративно-територіального устрою у ряді випадків є обов’язковим. Зокрема, у випадку утворення населених пунктів та найменування (перейменування) населених пунктів.

Серед іншого, законом, зокрема встановлюється, що населені пункти, які до дня набрання чинності цим законом було віднесено до категорії міст, у тому числі міст республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного, районного значення, з дня набрання чинності цим законом належать до категорії міст, а населені пункти, які до дня набрання чинності цим законом було віднесено до категорії селищ міського типу, - до категорії селищ.

Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад і зміни до нього затверджує Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

Важливі новини України - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 2015 року розпочався процес декомунізації. Згідно із законодавством, під забороною опинилася вся радянська символіка, а населені пункти, вулиці, названі на честь комуністичних діячів, повинні бути перейменовані. Також країною прокотилася хвиля демонтажу пам'ятників Леніну.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україні розпочався процес дерусифікації. Зокрема, відбувся демонтаж пам’ятника російській імператриці Катерині II в Одесі, а у Києві перейменували станції метро "Дружби народів" та "Площу Льва Толстого".

27 липня у Полтаві комунальники демонтували пам’ятники російському поету та письменнику Олександру Пушкіну та радянському генералу Миколі Ватутіну.