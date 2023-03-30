За словами Рафаеля Гроссі, в усьому регіоні довкола ЗАЕС посилюється військова активність.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що тимчасово окуповану ЗАЕС більше неможливо захистити. Як повідомляє SkyNews, такі слова Гроссі сказав після візиту на станцію.

За його словами, кількість військ у регіоні, де розташована АЕС, значно збільшилася, тому її більше неможливо захистити.

"Очевидно, що в усьому цьому регіоні посилюється військова активність. Тому захистити станцію неможливо", - сказав Гроссі.

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Зазначається, що це був другий візит голови МАГАТЕ до Запоріжжя після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому минулого року. Його метою було "з перших вуст оцінити серйозну ситуацію з ядерною безпекою та охороною на об’єкті".

Агентство має команду експертів на станції з вересня минулого року, але Гроссі описав ситуацію, як "все ще нестабільну".

ЗАЕС під час тимчасової окупації Росією: що відомо з актуального

Як повідомляв УНІАН, 27 березня президент України Володимир Зеленський в рамках робочої поїздки до Запорізької області провів зустріч з Гроссі. Вона відбулася на території Дніпровської гідроелектростанції (ДніпроГЕС).

Крім того, Гроссі відвідав Запоріжжя, де із президентом України також обговорювалася тема захисту окупованої Росією Запорізької АЕС та її персоналу.

Зеленський наголосив, що чим довше триватиме російська окупація Запорізької атомної станції, то більшою буде загроза безпеці України, всієї Європи та світу.

Окрім цього президент України висловив сумніви, що МАГАТЕ вдастся захистити ЗАЕС.

29 березня Гроссі прибув на тимчасово окуповану росіянами Запорізьку АЕС в місті Енергодар.

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