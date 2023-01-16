Відзначається, що пару знайшли в обіймах.

Рятувальники дістали з-під завалів в Дніпрі вагітну жінку і її чоловіка. На жаль, пара не вижила.

За даними Telegram-каналі "Скринька Пандорі", чоловік намагався накрити дружину від завалів під час ракетного удару Росії по житловому будинку в Дніпрі. Відзначається, що пару так і знайшли в обіймах

"Чоловік загинув разом з дружиною. У поліції нам повідомили, що на даний момент шукають родичів молодої пари на території України", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Ракетний удар по Дніпру - що відомо

14 січня росіяни влучили ракетою в дев'ятиповерхівку в Дніпрі, де проживало понад 1,1 тисячі осіб. В результаті атаки повністю знищено під'їзд.

Окупанти вдарили по житловому будинку ракетою Х-22, яку спроектували ще в СРСР, щоб бити Морські угруповання і авіаносні групи.

16 січня в ДСНС повідомили, що станом на 13: 00 вдалося врятувати 39 осіб, з них шестеро дітей, загинули 40 людей, з них три дитини, травмовано 75 осіб, з них 14 дітей, отримано 46 повідомлень про безвісти зниклих осіб.

Розбір завалів триває і зараз, рятувальники намагаються знайти всіх, хто числиться безвісти зниклим.

Вас також можуть зацікавити новини: