До вчинення цього злочину причетні декілька десятків військовослужбовців країни-агресора.

Правоохоронці ідентифікували російських військових, які причетні до ракетного удару по Дніпру. У результаті обстрілу наразі підтверджено загибель 40 людей, серед них – 3 дитини, травмовано 75 потерпілих, з яких 14 дітей.

За даними відомства, у багатоповерхівці повністю зруйновано 72 квартири, пошкоджено – 236, а також знищено 25 автомобілів.

"Кожен воєнний злочин росіян має конкретного виконавця. Служба безпеки встановить і оприлюднить дані всіх поіменно – щоб жоден убивця не уникнув покарання. Нехай кожен із тих, хто натискає "пуск", хто причетний до таких злочинів, потім щохвилини чекає на відплату. І вона обов’язково буде. Спецслужба уже зібрала величезний масив доказів для міжнародних судів і з кожним днем війни розширює та доповнює його", - зазначив очільник СБУ Василь Малюк.

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Нагадується, що за фактами чергового воєнного злочину РФ слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за статтею 438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України для збору та узагальнення доказів терористичної атаки РФ.

Як свідчать попередні дані слідства, до вчинення цього злочину причетні декілька десятків військовослужбовців країни-агресора, серед яких:

командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Євгенович, 21.06.1971 року народження;

командир авіаційного загону 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку майор Іваненко Олексій Сергійович, 08.02.1987 року народження;

начальник штабу авіаційної ескадрильї авіаційної групи Дмитро Голенков, 01.09.1978 року народження;

штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Григор’єв Денис Анатолійович, 07.06.1982 року народження;

штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Назиров Дінар, 03.07.1985 року народження;

інженер по авіаційному озброєнню 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Поцелуєв Євген, 16.06.1980 року народження.

"Крім цього, у результаті огляду місця трагедії попередньо підтверджено тип російської крилатої ракети Х-22, якою ворог вдарив по житловому будинку. Після проведення відповідних експертиз зловмисникам буде повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину проти України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення всіх винних до відповідальності", - розповіли у відомстві.

Ракетний удар по будинку в Дніпрі - що відомо

14 січня російські терористи влучили ракетою у багатоповерхівку в Дніпрі, де мешкало понад 1,1 тисячі людей. Вибухом було повністю знищено одну з секцій будинку.

Російські нелюди ударили по житловому будинку ракетою Х-22. Її спроектували ще в Радянському Союзі, щоб знищувати морські угруповання та авіаносні групи. Таку ракету може запускати лише 52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк РФ.

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