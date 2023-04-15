Системи Patriot можуть надійти в Україну після Великодня.

Україна очікує від наступного засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн") рішення щодо передачі винищувачів F-16. Про це сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Очікуємо від наступного "Рамштайну" гарних новин все ж таки про літаки. Нам потрібне рішення для того, щоб ми робили певні кроки з навчання пілотів, техніків, в цілях бойового управління. Буде рішення, тоді будемо відлік місяців, коли станеться сама передача і постановка на озброєння літаків F-16", - сказав Ігнат.

Він зазначив, що наразі триває війна на виснаження. "І добре, що в цій війні нас підтримує така велика кількість країн, розвинутих країн, в яких великий ВВП, великі військові потужності", - підкреслив Ігнат.

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За його словами, при тому, що Захід, напевно, не був готовий до таких видатків в плані техніки й озброєння, щоб так швидко допомагати Україні, зараз потужності поставок нарощуються. Зокрема, як повідомив Ігнат, від Німеччини очікується нарощення потужностей IRIS-T – і систем і ракет до них. Він зазначив, що IRIS-T показав себе надзвичайно потужно і збив фактично всі цілі, по яких стріляв.

Також Ігнат зауважив, що про постачання батарей NASAMS оголошено було Норвегією і США, і вони потроху будуть надходити в Україну.

Ігнат зазначив, що системи Patriot очікується отримати після Великодня. Мають також надійти в Україну системи ППО SAMP/T. Він нагадав, що комплекси Patriot і SAMP-T зможуть збивати російську авіацію на великих відстанях.

Рамштайн 11 та передача авіації - що відомо

Наступне, 11-те засідання Контактної групи з оборони України відбудеться на військово-повітряній базі "Рамштайн" 21 квітня.

Попереднє засідання Контактної групи з питань оборони України відбулося 21 квітня по відеозв'язку. Міністр оборони США Ллойд Остін закликав міжнародну коаліцію країн у форматі "Рамштайну" швидко і повноцінно виконувати зобов'язання з посилення оборони України.

Україна просить західних партнерів надати сучасні винищувачі F-16, однак рішення про їх передачу ані в США, ані в інших країнах не ухвалювали. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Сили оборони України зможуть дуже швидко звільнити окуповані території, якщо отримають американські винищувачі F-15 та F-16, які мають країни-члени НАТО. За його словами, українські військові льотчики можуть навчитися літати на F-16 менш ніж за півроку.

6 квітня стало відомо, що двоє українських пілотів успішно пройшли тестування на сучасних винищувачах у США.

11 квітня виконувач обов'язків міністра оборони Королівства Данія Троелс Лунд Поульсен заявив, що рішення про передачу Україні літаків F-16 має ухвалюватися спільно з країнами-союзниками.

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