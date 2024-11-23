Статус інвалідності людини буде чинним до дати наступного оцінювання. Про це заявили у Міністерстві охорони здров'я (МОЗ).
"Документи, видані МСЕК, залишаються чинними, а разом із ними – всі права, виплати, пільги, відстрочки та соціальні послуги. Якщо статус пожиттєвий, оцінювання проходити не потрібно", - уточнили в МОЗ.
Для кого потрібен повторний огляд
Якщо огляд мав відбутися в першій половині 2025 року – термін автоматично подовжено на 6 місяців від дати запровадження оцінювання повсякденного функціонування, тобто до 30.06.2025.
У МОЗ зазначили, що ті, хто пропустив огляд з поважних причин, мають пройти повторний огляд до:
- 1 листопада 2025 року – чоловіки 25-60 років із 2 або 3 групою;
- 1 квітня 2026 року – всі інші категорії.
Кому чи за яких умов можна не проходити оцінювання в рамках повторного огляду
- людям із вже встановленим пожиттєвим статусом особи з інвалідністю;
- людям із важкими порушеннями здоров’я (онкологія, повна сліпота, втрата кінцівок тощо).
- тим, хто перебуває в зоні бойових дій або на окупованих територіях.
- військовим і правоохоронцям, які проходять військову службу – до завершення служби.
Як усе працюватиме
Замість МСЕК справу розглядатиме експертна команда в лікарні.
Лікуючий лікар сформує направлення та справу до експертної команди в електронній системі. Оцінювання проходитиме за новими правилами: електронні справи та документи, зручні місця проведення оцінювання, менше бюрократії.
Як встановлюватимуть інвалідність після ліквідації МСЕК
З 1 січня 2025 року в Україні почне діяти оновлена система для встановлення інвалідності, яка замінить МСЕК. У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, як зміниться процедура.