У МОЗ назвали терміни для тих, хто пропустив огляд з поважних причин.

Статус інвалідності людини буде чинним до дати наступного оцінювання. Про це заявили у Міністерстві охорони здров'я (МОЗ).

"Документи, видані МСЕК, залишаються чинними, а разом із ними – всі права, виплати, пільги, відстрочки та соціальні послуги. Якщо статус пожиттєвий, оцінювання проходити не потрібно", - уточнили в МОЗ.

Для кого потрібен повторний огляд

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Якщо огляд мав відбутися в першій половині 2025 року – термін автоматично подовжено на 6 місяців від дати запровадження оцінювання повсякденного функціонування, тобто до 30.06.2025.

У МОЗ зазначили, що ті, хто пропустив огляд з поважних причин, мають пройти повторний огляд до:

1 листопада 2025 року – чоловіки 25-60 років із 2 або 3 групою;

1 квітня 2026 року – всі інші категорії.

Кому чи за яких умов можна не проходити оцінювання в рамках повторного огляду

людям із вже встановленим пожиттєвим статусом особи з інвалідністю;

людям із важкими порушеннями здоров’я (онкологія, повна сліпота, втрата кінцівок тощо).

тим, хто перебуває в зоні бойових дій або на окупованих територіях.

військовим і правоохоронцям, які проходять військову службу – до завершення служби.

Як усе працюватиме

Замість МСЕК справу розглядатиме експертна команда в лікарні.

Лікуючий лікар сформує направлення та справу до експертної команди в електронній системі. Оцінювання проходитиме за новими правилами: електронні справи та документи, зручні місця проведення оцінювання, менше бюрократії.

Як встановлюватимуть інвалідність після ліквідації МСЕК

З 1 січня 2025 року в Україні почне діяти оновлена система для встановлення інвалідності, яка замінить МСЕК. У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, як зміниться процедура.

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