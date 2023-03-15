Президенту довіряють понад 80% громадян, уряду – 50%.

Найвищим рівнем довіри в українців серед державних та суспільних інститутів користуються Збройні сили, свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 22 лютого по 1 березня 2023 року.

"Серед державних та суспільних інститутів найчастіше довіра висловлюється до Збройних сил України (їм довіряють 96% опитаних)", - зазначається у прес-релізі.

На другому місці за рівнем довіри перебувають волонтерські організації – їм довіряють 88% респондентів.

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Далі йдуть добровольчі загони (87%), Національна гвардія України (86%), Державна служба з надзвичайних ситуацій (85%). Про довіру президенту України вказали 83% опитаних.

Після нього у рейтингу довіри слідують: Державна прикордонна служба (82%), Міністерство оборони України (78%), Служба безпеки України (74%), Національна поліція (71,5%), церкви (70%), громадські організації (66%), ЗМІ (65%). Про довіру головам міст (селищ, сіл), в якому живе респондент, сказали 62%.

Нижче у рейтингу: Національний банк України (58%); ради міста (селища, села), в якому живе респондент (56%), уповноважений Верховної Ради з прав людини (52%), уряд (50%).

Згідно з даними опитування, більшість респондентів висловлюють недовіру державному апарату (чиновникам), яким не довіряють 64%, політичним партіям - 63%, судам (судовій системі загалом) - 59% опитаних, Верховній Раді - 51%.

Соціологи зазначають, що також частіше висловлюється недовіра, ніж довіра, комерційним банкам (їм довіряють 34% респондентів, тоді як не довіряють — 48%), прокуратурі (відповідно 37% і 48%), Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) (відповідно 32% і 43%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (відповідно 34% і 42%), Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) (відповідно 35% і 41,5%), профспілкам (відповідно 31% і 38%).

У Центрі Разумкова також повідомили, що, оцінюючи рівень корумпованості соціальних інститутів за шкалою від 1 до 10, де "1" означає "відсутність корупції", а "10" — "дуже високий рівень корупції", респонденти оцінили корумпованість української влади в цілому 6,8 балами, Верховної Ради — 6,8 балами, Кабінету міністрів — 6,1 балами, Міністерства оборони — 5,8 балами, обласної влади своєї області — 5,7 балами, Офісу президента — 5,6 балами, антикорупційних органів (НАБУ, САП, НАЗК) — 5,6 балами, місцевої влади у своєму населеному пункті — 5,4 балами. Найнижче оцінюється рівень корумпованості громадських організацій, які займаються боротьбою з корупцією (4,7 бала), та президента України (4,0 бала).

Водночас громадяни не мають одностайної думки, яким чином змінився рівень корумпованості українського суспільства після початку війни: 33% респондентів вважають, що зараз рівень корупції вищий, ніж був до 24 лютого 2022 року, 30% — що він не змінився, 21% — що він став нижчим, а 17% не змогли дати оцінку змін у цій сфері.

Соціологічна служба Центру Разумкова провела опитування 2 тис. 020 респондентів віком від 18 років (методом face-to-face) на територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Кому довіряють українці - важливі опитування

Раніше українці назвали іноземних лідерів, яким довіряють найбільше. Рейтинг очолили президент Польщі Анджей Дуда та президент США Джо Байден.

Також українці визначилися із політиком 2022 року. Першість – за президентом Володимиром Зеленським, друге місце посів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Примітно, як змінювалося ставлення українців до суспільних та державних інститутів на тлі повномасштабної війни. Опитування показали, що рівень довіри до Збройних сил України зріс на чверть, майже до 100%, а до церкви навпаки знизився.

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