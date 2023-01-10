Соціологи з'ясували, як українці ставляться до лідерів сусідніх країн.

Серед іноземних політиків українці довіряють найбільше президенту Польщі Анджею Дуді. Російський диктатор Володимир Путін, навпаки, очолює антирейтинг довіри українців. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного за запитом центру "Нова Європа".

Дослідження показало, що польський президент другий рік поспіль залишається лідером симпатій простих українців – йому довіряють 87% опитаних. Друге місце у президента США Джо Байдена - 79%. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на третьому місці - 73%.

На протилежному кінці шкали довіри українців очікувано опинилися керівники країн-агресорів - Росії та Білорусі. Володимиру Путіну не довіряють 97% опитаних українців, Олександру Лукашенку – 94%. У трійку лідерів антидовіри увійшов також керівник Китаю Сі Цзіньпінь - 73%.

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Війна в Україні: ставлення українців до подій

Переважна більшість українців не згодні ні на які територіальні поступки російському агресору і очікують повної перемоги України.

Водночас більшість українців не вважають російську мову важливою для країни і виступають за те, щоб українська мова була основною для використання в суспільній сфері.

Показово, що сьогодні лише 3% українців хотіли б відновлення СРСР. 87% вважають, що це ніколи не повинно статися.

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