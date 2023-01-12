Після обрання на посаду президента у 2019 році Зеленський щороку очолював рейтинги у номінації "політик року".

Майже 60% українців назвали президента України Володимира Зеленського політиком 2022 року.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 21 грудня 2022 року по 3 січня 2023 року. "Відповідаючи на запитання "Якого українського політичного діяча ви б назвали політиком 2022 року?", 59% опитаних назвали Володимира Зеленського", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після обрання на посаду президента у 2019 році Зеленський щороку очолював рейтинги у номінації "політик року": у 2019 році його назвали в такій якості 46% опитаних громадян України, у 2020 - 15%, у 2021 - 17%.

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"На другому місці за частотою називання — Валерій Залужний (10%). По 2% опитаних назвали Олексія Арестовича, Петра Порошенка та Дмитра Кулебу, по 1% — Михайла Подоляка та Сергія Притулу", - розповіли соціологи.

Уточнюється, що політиком 2022 року Зеленського назвали більшість опитаних у всіх регіонах: 66,5% на Півдні, 61% — у Центральному регіоні, 57% — на Заході та 55% — на Сході країни.

Частіше його називають жінки (62%), ніж чоловіки (55%), а також представники молодших вікових груп, ніж люди середнього та старшого віку.

"Серед тих, хто вдома розмовляє переважно українською мовою, Зеленського політиком року назвали 60%, серед тих, хто переважно розмовляє російською — 55%. Чим вищим є рівень добробуту респондентів, тим частіше вони називають Зеленського — від 54% серед тих, хто відповідає, що його родина "ледве зводить кінці з кінцями", до 63% серед тих, хто відповідає, що "живе забезпечено", - свідчать результати дослідження.

Як проходило опитування

***Опитування методом face-to-face проводилося серед 2017 респондентів віком від 18 років по всій території України, яка контролюється урядом.

Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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