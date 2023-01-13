За останній рік рівень довіри до Збройних сил зріс на чверть, а до церкви - знизився.

Довіра українців до церкви падає, а до Збройних сил України, силових структур та засобів масової інформації зростає.

Зокрема, за останній рік (між груднем 2021 і груднем 2022 років) рівень довіри до Збройних сил зріс із 72% до 96% відповідно. Такі дані всеукраїнського опитування оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

У КМІС зазначають, що високою є довіра до президента України і волонтерів. При цьому зазначають, що у грудні 2021 року 27% довіряли президенту (і баланс був від'ємним -23%, тобто було більше тих, хто не довіряв, ніж довіряв), проте за рік показник зріс до 84%. До волонтерів довіра зросла з 68% до 84%.

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В той же час, за даними опитування, знизилась довіра до церкви: частка тих, хто їй довіряє, знизилася з 51% до 44%.

При цьому до українських ЗМІ за останній рік довіра зросла з 32% до 57% (баланс зріс з -7% до +43%). А довіра до російських ЗМІ і раніше була відсутньою,тому наразі ця відсутність стала ще більш виразною: з 3% до 1% стало ще менше тих, хто довіряє.

Є значне підвищення довіри до СБУ - вона зросла з 29% до 63% та Національної поліції – з 30% до 58% .

Також значно покращилося сприйняття уряду та Верховної Ради. Довіра до уряду зросла з 14% до 52%.

"У випадку парламенту хоча загалом показники довіри не є високими, але також має місці значний ріст довіри: з 11% до 35%, а баланс зріс з -56% до +2%", - йдеться в дослідженні.

В КМІС повідомили, що в грудні 2022 року до переліку інституцій додали прокурорів та суди.

"Як виявилося, це єдині українські інституції, які мають негативний баланс довіри-недовіри і до яких українці ставляться найбільш критично. Так, судам довіряють 25%, не довіряють 34% (решта не мають визначеного ставлення) (баланс становить -9%). Прокурорам довіряють 21%, не довіряють – 32% (баланс становить -11%)", - зазначили в КМІС.

Також, згідно з результатами опитування, українці почали більше довіряти звичайним людям у своєму населеному пункті – з 63% до 71%. Цього року запитали в респондентів про ставлення до переселенців - загалом 52% опитаних довіряють їм і лише 10% не довіряють (решта мають невизначене/байдуже ставлення).

Як наголосив заступник директора КМІС Антон Грушецький, зростання довіри до політичного керівництва та силових структур в умовах війни є ще одним свідченням згуртування громадян у критичних обставинах, що є одним з ключових факторів успішного опору ворогові.

"Важливо, що українці більше довіряють не лише ЗСУ, але й СБУ та Національній поліції, які виконують також дуже важливі функції. Важливим є не тільки покращення ставлення до президента, але й покращення сприйняття уряду та парламенту, оскільки ці інституції відіграють важливу роль у процесах організації життя країни в умовах війни, а також несуть відповідальність за реформування країни за європейськими зразками", - сказав він.

Він зауважив, що багато українців виразно скептично ставляться до прокурорів та судів, а відповідно, до справедливості в країні. Тому українські законодавці та урядовці мають розуміти, що після перемоги запит на верховенство права і справедливість лише актуалізується, тому треба діяти "на випередження" і зараз вирішувати проблеми.

Як проводилося опитування

КМІС провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус" упродовж 4-27 грудня 2022 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Опитано 995 респондентів, які мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим), на підконтрольній території.

Кому довіряють українці

Як повідомляв УНІАН, раніше українці розповіли кому з іноземних лідерів довіряють найбільше. Лідером за рівнем довіри став президент Польщі Анджей Дуда (87%). Друге місце у президента США Джо Байдена - 79%. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на третьому місці - 73%. А російський диктатор Володимир Путін, навпаки, очолює антирейтинг довіри українців.

Окрым цього, 59% українців назвали президента України Володимира Зеленського політиком 2022 року. На другому місці за частотою називання - Валерій Залужний.

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