Також виявляють ворожі протитанкові міни та нерозірвані боєприпаси.

На Київщині у двох селах Бучанського району знайдено ще 9 захоронень вбитих окупантами людей.

Про це повідомляє у Facebook поліція Київської області.

В повідомленні сказано, що поліція Київщини продовжує відпрацьовувати звільнену територію Бучанського району та виявляти тіла загиблих від рук окупантів місцевих мешканців.

"У дворах місцевих жителів правоохоронці знайшли поховання убитих окупантами людей. В Андріівці виявлено 6 захоронень, а в Липівці - 3. Після огляду тіл та фіксації військових злочинів трупи загиблих будуть доставлені до патанатомічних відділень області", - повідомляє поліція.

Також зазначається, що під час відпрацювання села Андріївка у Макарівській громаді правоохоронці перевірили 317 будинків, де виявили близько двох десятків ящиків з ворожими протитанковими мінами та нерозірвані боєприпаси на території 15 господарств.

В поліції зазначають, що в селі Липівка поліцейські перевірили 231 будинок. В цьому селі виявили 30 протитанкових мін, 10 з яких після виклику саперів було зірвано на місці.

Поліція Київщини продовжує вести роботи із зачищення та розмінування території бойових дій, оглядати тіла загиблих та фіксувати воєнні злочини загарбника.

Війна Росії проти України

Російські війська вторглися в Україну вранці 24 лютого. Напад РФ супроводжувався бомбардуваннями військових і цивільних об’єктів.

Після невдалої спроби штурму столиці розгромлені окупаційні сили зосередилися на терорі цивільного населення в тимчасово захоплених населених пунктах.

Є факти розстрілу мирних мешканців, катувань і зґвалтувань, а також мародерства.

Наприкінці березня стало відомо, що розгромлені українською армією сили Росії відступають у бік Білорусі для перегрупування й завдання удару зі сходу.

Наступ в районі Донбасу вже почався. Агресор намагатиметься прорвати оборону ЗСУ в напрямку Харкова і ввійти у південні регіони.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 19 500 окупантів й знищили тисячі одиниць військової техніки.

В результаті дій армії РФ біженцями стали вже 11,4 мільйона громадян, 7,1 мільйона були вимушені покинути свої домівки й оселитися в інших українських регіонах. Росіяни вбили вже 183 дитини.

Вас також можуть зацікавити новини: