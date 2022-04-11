Понад 340 дітей отримали поранення.

В Україні внаслідок збройного вторгнення російських військ загинули 183 дитини, понад 342 - отримали поранення.

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, загалом постраждали понад 525 дітей.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 110, Київській - 98, Харківській - 76, Чернігівській - 54, Миколаївській - 40, Луганській - 35, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 938 закладів освіти, 87 з них зруйновано повністю.

Як відомо, з початку повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України за підрахунками ООН загинули 1793 мирних жителі. Про це йдеться в повідомленні управління верховного комісара ООН з прав людини. Наведені дані стосуються тільки підтверджених випадків, фактичне число загиблих і постраждалих може бути більшим.

Вас також можуть зацікавити новини: