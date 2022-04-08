Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) опублікувало оновлені дані про переміщення українців, викликані війною.
Згідно з останнім звітом, близько 7,1 мільйона осіб були переміщені всередині країни. Кожна друга переміщена сім'я має дітей. 57% становлять люди похилого віку, а 30% – люди з хронічними захворюваннями.
Загальне число людей, переміщених всередині країни і за кордон, досягло 11,4 мільйона осіб.
Міжнародна організація з міграції повідомляє, що найбільш нагальними потребами постраждалих людей є гроші, медикаменти та медпослуги.
Станом на 6 квітня агентства ООН і гуманітарні партнери надали грошову допомогу на суму близько 15,4 мільйона доларів 68 тисячам осіб по всій Україні (в середньому близько 226 доларів на людину).
"Станом на 6 квітня Програма розвитку організації Об'єднаних Націй (ПРООН) повідомляє, що 50% предметів першої необхідності, запитаних Урядом України, були доставлені, що покриває потреби близько 100 000 осіб", - йдеться в повідомленні.
Як писав УНІАН, організація Об'єднаних Націй вже задокументувала 1 480 загиблих осіб з часу початку повномасштабної війни Російської Федерації проти України.
Згідно з опитуванням, проведеним у березні, економічне становище в результаті війни не змінилося лише у 18% громадян, у 52% - значно погіршилося, у 28% - швидше погіршилося, ніж ні.
Також опитування показали, що війна розлучила родини майже половини українців, кожен 5-й залишив свій дім.
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