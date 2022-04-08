Близько 7,1 мільйона осіб були переміщені всередині країни.

Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) опублікувало оновлені дані про переміщення українців, викликані війною.

Згідно з останнім звітом, близько 7,1 мільйона осіб були переміщені всередині країни. Кожна друга переміщена сім'я має дітей. 57% становлять люди похилого віку, а 30% – люди з хронічними захворюваннями.

Загальне число людей, переміщених всередині країни і за кордон, досягло 11,4 мільйона осіб.

Міжнародна організація з міграції повідомляє, що найбільш нагальними потребами постраждалих людей є гроші, медикаменти та медпослуги.

Станом на 6 квітня агентства ООН і гуманітарні партнери надали грошову допомогу на суму близько 15,4 мільйона доларів 68 тисячам осіб по всій Україні (в середньому близько 226 доларів на людину).

"Станом на 6 квітня Програма розвитку організації Об'єднаних Націй (ПРООН) повідомляє, що 50% предметів першої необхідності, запитаних Урядом України, були доставлені, що покриває потреби близько 100 000 осіб", - йдеться в повідомленні.

Як писав УНІАН, організація Об'єднаних Націй вже задокументувала 1 480 загиблих осіб з часу початку повномасштабної війни Російської Федерації проти України.

Згідно з опитуванням, проведеним у березні, економічне становище в результаті війни не змінилося лише у 18% громадян, у 52% - значно погіршилося, у 28% - швидше погіршилося, ніж ні.

Також опитування показали, що війна розлучила родини майже половини українців, кожен 5-й залишив свій дім.

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