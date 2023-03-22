Найскладніше повертати додому маленьких дітей.

Станом на сьогодні, 22 березня, Росія депортувала з України 16 226 дітей. Це тільки поіменний список, який було складено із заяв батьків, родичів, місцевої влади або свідків.

Уповноважена президента України з прав дитини Дар'я Герасимчук заявила DW, що ця цифра може бути набагато більшою.

"Це не просто цифра, а поіменний список, який складено із заяв батьків, родичів, місцевої влади або свідків. Ця інформація перевіряється відповідними органами, і по кожній дитині заводиться справа. Тобто це зафіксовані дані. Але частина території України перебуває в окупації, і ми не маємо туди доступу, тому лише після деокупації громадяни можуть сповістити, кого і коли викрадено. Тож мова може йти про декілька сотень тисяч викрадених дітей", - пояснила вона.

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Герасимчук зазначила, що російська влада заявляє про "евакуацію" 744 тисяч українських дітей. Ця цифра вважається недостовірною, оскільки не підтверджується жодними списками чи персональними даними. Уповноважена президента також розповіла, як відбувається повернення малюків.

"Для того, щоб розшукати та повернути дитину, потрібно знати, кого шукати. Саме тому було створено єдину державну платформу "Діти війни", яка містить актуальну інформацію та персональні дані дітей, які постраждали внаслідок війни Росії. Водночас росіяни максимально приховують наших дітей: переміщують, намагаються змінити імена тощо", - сказала вона.

За словами Герасимчук, найскладніше шукати маленьких дітей, які не пам'ятають, звідки вони.

"Дуже важливий момент - чи має розшукувана дитина родичів на підконтрольній території України, які можуть оформити опіку і поїхати її забрати за підтримки держави. Деталі, маршрути чи сценарії повернення дітей я озвучити не можу. Адже якщо ми обговоримо хоча б один сценарій, то наступного разу він вже не спрацює. Загалом над поверненням дітей працює велика державна команда", - підсумувала уповноважена.

Депортація українських дітей

Як раніше повідомляв УНІАН, у листопаді влада РФ почала відкрито рекламувати примусове усиновлення вкрадених з України дітей.

Пропагандою незаконного усиновлення займалася дитячий омбудсмен РФ Марія Львова-Бєлова, яка усиновила хлопчика з Маріуполя. Російський президент Володимир Путін під час публічної зустрічі з нею розхвалив цю практику.

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Путіна і Львової-Бєлової за незаконне примусове переміщення українських дітей.

Герасимчук заявляла, що Росія викрадає українських дітей, щоб поповнити свою націю і зробити з них росіян. Для цього навіть проводиться медичний огляд для відбору найздоровіших.

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