Французький юрист підкреслив, що хоча всиновлення, що ґрунтуються на злочинах, не мають юридичної сили, повернути назад українських дітей буде складно.

Факт депортації дітей є складовою злочину геноциду і вивезення частини населення з метою асиміляції, в даному випадку української нації, достатньо, щоб кваліфікувати це як геноцид.

Про це у інтерв'ю Голосу Америки заявив французький юрист Еммануель Доуд, який подав позов до Міжнародного кримінального суду (МКС) щодо незаконного вивезення українських дітей у РФ.

"Забрати дітей силою, депортувати, вивезти їх до РФ, віддати російським усиновлювачам, розірвати всі зв'язки - і психологічні, і фізичні - з їхніми батьками, з українським народом, з історією... Так, це називається асиміляцією частини української нації і тому це можна назвати геноцидом", - пояснив він.

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"Уявіть собі - діти, яким два, три, чотири роки, з новим сімейним становищем - чи можливо буде через рік, три, п'ять років повернути їх батькам, якщо їхня справжня особистість буде повністю стерта?", - задався питанням юрист.

Доуд зазначив, що саме цього хотів російський президент Володимир Путін. Він зазначив, що телебачення РФ показувало кадри, як російські військові фактично штурмують дитячі будинки в Україні і забирають дітей, саджають їх до армійських вантажівок, а потім ці діти виявляються в Росії.

Також юрист підкреслив, що всиновлення, що ґрунтуються на злочинах, не мають юридичної сили, пороте повернути назад українських дітей буде складно. "Це буде непросто, будуть дуже складні рішення та ситуації, але я думаю, що це не буде неможливим", - висловив думку фахівець.

При цьому він зазначив, що вірить у притягнення Путіна до відповідомльності за геноцид українців.

"Не знаю скільки часу це займе... Ордери на арешт видаються раз і назавжди. Такі злочини не мають терміну давності. Тож я переконаний: усі, хто винний у цих злочинах, будуть засуджені", - підсумував він.

Депортація українських дітей у РФ

Після повномасштабного вторгнення росіяни почали масово вивозити українських дітей у РФ. Наразі офіційно відомо про майже 14 тис. депортованих дітей. Українська сторона звернулась до РФ з вимогою надати списки всіх вивезених дітей.

Кремль запустив цілу програму з "інтеграції" маленьких українців, метою якої є знищення української ідентичності у дітей.

Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіну та омбудсмена Львової-Бєлової, що особисто займались організацією масових депортацій дітей.

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