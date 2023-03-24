Львова-Бєлова заявила, що діти з осені 2022 року "відпочивають і набираються сил" у російських таборах.

Після ордеру на арешт, виданого Міжнародним кримінальним судом, в Росії заявили, що 56 дітей з України чекають возз'єднання зі своїми сім'ями.

Уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова, обвинувачена в примусовій депортації дітей з окупованих територій України, заявила, що діти "в безпеці і на зв'язку з рідними", а у них нібито є план, як повернути кожного з них додому.

"Як я вже розповідала, діти були в оздоровчих таборах Криму і Краснодарського краю ще з осені. За згодою батьків, громадян України, їх на якийсь час відправили разом з супроводжуючими подалі від бойових дій - відпочити і набратися сил", - заявила вона.

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Бєлова пояснює утримання дітей там нездатністю забезпечити безпечний зворотний шлях тим, що лінія фронту "істотно змінилася". За її словами, за останні два тижні в сім'ї повернули 33 дитини з Херсонської, Запорізької, Харківської областей.

Депортація українських дітей

Нагадаємо, що Лабораторія гуманітарних досліджень Єльської школи громадської охорони здоров'я виявила на території РФ і Криму мережу центрів перевиховання та усиновлення українських дітей.

Дослідники знайшли інформацію щонайменше про 6000 дітей у віці від чотирьох місяців до 17 років. Зазначається, що згода батьків на відправку в ці табори була отримана під примусом і регулярно порушувалася.

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт російського президента Путіна і уповноваженого з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що Росія поводиться з дітьми як з військовими трофеями, а саме звинувачення "носить як почесний знак".

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