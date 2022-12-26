На тимчасово окупованих територіях спостерігається дефіцит педагогів.

Російські окупанти використовують школи на захоплених територіях з метою впливу на українських дітей. Незабаром загарбники планують відкрити на окупованих територіях центри підготовки "вчителів" історії та російської мови для поширення пропаганди в школах, перший із яких зʼявиться в Бердянську.

Як повідомили в Центрі національного спротиву, на тимчасово окупованих територіях спостерігається дефіцит педагогів.

"Більшість українського персоналу відмовилася працювати на ворога, й тому окупанти звезли на територію своїх "вчителів", які займаються русифікацією українських дітей. Проте й це проблему не вирішило. Більшість росіян приїжджає на ротаційній основі через більші виплати ніж у РФ. Проте залишатись на постійній основі вони не хочуть, адже не впевнені в подальшій приналежності регіону до РФ", – йдеться у повідомленні.

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Через це окупанти хочуть відкрити на тимчасово окупованих територіях педагогічні виші, де у швидкому темпі будуть готувати "нових вчителів".

"Перший такий відкрити мають у Бердянську, де за планом ворога до 1 вересня пройдуть перепідготовку діючі вчителі історії та російської мови. Пріоритет обраних фахівців чітко демонструє, на що ставить акцент "російська школа", а саме на вивченні мови та "правильної історії", – наголосили в ЦНС.

Водночас у Центрі національного спротиву закликали людей на тимчасово окупованих територіях "не віддавати дітей в осередки російської пропаганди".

"Зауважимо, що російська освіта – це шлях в нікуди. На Росії немає престижних університетів, а освітні програми обміну заблоковані через поступову ізоляцію країни-терориста", – зауважили в повідомленні.

Що відбувається на тимчасово окупованих територіях

Росіяни зробили з окупованих територій резервацію і тримають там мешканців – українських громадян – у заручниках. Вже протягом 10 днів рашисти не випускають жителів тимчасово окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей через Василівку в бік Запоріжжя.

Крім того, російські окупанти не можуть приборкати населення на захоплених територіях та продовжують звозити на захоплені землі своїх силовиків. Зокрема, на південь України прибули нові групи Росгвардії.

Раніше повідомлялося, що журналісти знайшли докази того, що росіяни забрали дітей з двох дитячих будинків Херсона. За даними українських посадовців, під час відходу з Херсонської області російські військові викрали 97 дітей-сиріт.

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