Супротивники тепер не випускають з тимчасово окупованої території навіть жінок, дітей та людей похилого віку, зазначив мер Мелітополя.

Росіяни зробили з окупованих територій резервацію і тримають там мешканців - українських громадян - у заручниках.

Вже протягом 10 днів рашисти не випускають жителів тимчасово окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей через Василівку в сторону Запоріжжя, про це написав мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

Як зазначив Федоров, протягом 10-и місяців окупанти посилювали терор і ускладнювали евакуацію: штучно створювали тисячні черги на блокпостах; запровадили систему спецперепусток для проїзду, на оформлення яких в окупаційній комендатурі потрібно було чекати до місяця; місяць тому перестали випускати чоловіків, придатних до військової служби.

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"Тепер не випускають навіть дітей, жінок і людей похилого віку. Людям, які все ж намагаються проїхати, кажуть кидати авто і йти до Запоріжжя пішки", - повідомив Федоров.

Він додав, що за словами окупантів, проїзд закрили до 15 січня.

Мер Мелітополя підкреслив, що жителі окупованих територій, які фактично стали заручниками російських загарбників, вірять у ЗСУ і чекають на деокупацію України.

Ситуація в Запорізькій області під час війни з Росією - що треба знати

Вранці 25 грудня Генштаб Збройних сил України повідомив, що загарбники у Запорізькій області посилюють режимно-адміністративні заходи. За його даними, у Василівці ворог запровадив комендантську годину в період з 28 грудня цього року до 4 січня наступного.

У Генштабі також повідомляли, що в регіоні супротивники готують примусову евакуацію жителів Василівки та прилеглих населених пунктів.

18 грудня Іван Федоров написав, що вороги у центрі Мелітополя розставляють бетонні конуси. На думку чиновника, супротивник готується до вуличних боїв.

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