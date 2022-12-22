Працівники дитячого будинку не мають уявлення про місцезнаходження дітей, які перебувають під їхньою опікою після того, як їх викрали російські солдати.

Росія викрадає українських дітей-сиріт із окупованих територій нашої держави. Це є одним із найтривожніших аспектів цієї війни.

Зокрема, видання Sky News знайшло докази того, що росіяни забрали дітей з двох дитячих будинків Херсона. Журналісти також відзначили надзвичайну хоробрість простих українців, які намагалися перешкодити намірам російських окупантів.

Зазначається, що викрадення дітей є грубим порушенням правил ведення війни. А за даними українських посадовців, під час відходу з Херсонської області російські військові викрали 97 дітей-сиріт.

За словами директора дитячого будинку в селі Степанівка під Херсоном Володимира Сагайдака, він бачив, що росіяни зробили з сиротами на Донбасі з початку війни в 2014 році, тож мав вжити заходів, щоб захистити своїх дітей.

"Ми бачили, як російські пропагандисти казали, що потрібно забрати дітей-сиріт, віддати їх у військові училища, навчити їх і нехай вони воюють за Росію. Це було найстрашніше, тому ми почали ховати дітей, бо розуміли, що їх заберуть", – розповів Сагайдак.

Ексклюзивні записи камер відеоспостереження, отримані Sky News з камер дитячого будинку, зафіксували жахливий момент, коли росіяни приїхали в пошуках дітей. На кадрах видно, як російські окупанти ходять будівлею дитбудинку.

"Вони конфіскували всі документи дітей, тому що вони не могли зрозуміти, де діти, тому вони забрали документи, вони забрали комп'ютери, вони забрали систему відеоспостереження, тому що вони хотіли знати, де поділися діти", - розповів Сагайдак.

Дітей з цього дитбудинку, яких було 52, погодилися сховати в себе мешканці села, які приймали їх по три-чотири на сім'ю. Хоча й існував ризик, що колаборанти "здадуть" їх росіянам і ці родини будуть заарештовані чи розстріляні.

Росіяни так і не знайшли дітей-сиріт, але відправили до цього дитбудинку ще 15 дітей з інших окупованих територій України. Sky News бачив відео, на яких видно, як персонал дитячого будинку приймає їх і ставиться до них як до своїх. Коли російські війська нарешті відступили з регіону, вони прийшли і забрали з собою всіх 15 дітей. Працівники дитбудинку нічого не могли вдіяти.

"Їх посадили в ці військові машини та повезли, солдати з автоматами, тому, звичайно, діти були налякані й не знали, куди їх везуть", - розповіла вихователька Оксана.

Вони були не єдиними. Sky News також досліджувала заяви, що росіяни забрали набагато молодших дітей, віком від трьох до п'яти років, із іншого дитячого будинку в центрі Херсона.

Наталя Кадирова живе поруч із дитячим будинком. Також вона описала момент, коли російські військові прийшли викрадати дітей.

"Коли дітей вивозили, по периметру стояла російська БТР і солдати, щоб ніхто не знімав. Звичайно, я переживаю за них, вони маленькі діти. Це просто покинуті діти. Ми не знаємо, де вони, що з ними сталося й куди їх повезли", розповіла Кадирова.

Українська прокуратура заявляє, що з цього дитбудинку росіяни забрали 48 дітей-сиріт віком 3-5 років. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Загалом, за даними уряду України, Росія викрала й депортувала за час війни 13 тисяч дітей.

Викрадення дітей з окупованих територій російськими військами

Росіяни на окупованих українських територіях почали примусово вивозити дітей на територію РФ. Полегшило процес загарбникам і те, що 30 травня президент РФ Володимир Путін і зовсім легалізував викрадення дітей, підписавши указ про спрощений порядок прийому до громадянства Росії дітей-сиріт з України. Подальша доля багатьох викрадених таким чином дітей залишається невідомою.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що викрадення українських дітей російськими військовими є ще одним воєнним злочином.

Про один із фактів такого воєнного злочину росіян розповів у жовтні голова Офісу президента України Андрій Єрмак. За його словами, російські окупанти вивезли до Криму 12 дітей з інвалідністю з Олешківського дитячого будинку-інтернату на Херсонщині.

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