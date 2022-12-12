Дітей переконують в тому, що РФ - успішна країна.

Російські окупанти активно проводять пропагандистські заходи для дітей на тимчасово окупованих територіях України.

У Центрі національного спротиву повідомляють, що російські школи на цих територіях є лише пропагандистськими осередками, де працюють завезені з Російської Федерації педагоги. Вони щодня проводять з дітьми "розмови про важливе", під час яких переконують їх у тому, що Росія нібито врятувала їх від "нацистів". Також дітям розповідають, що захоплені території споконвіку були російськими.

Крім того, російські загарбники збільшили кількість пропагандистських заходів на півдні Україні. Місцевих дітей звозять на виступи російських блогерів, спортсменів та музикантів. Такі ж заходи проводять в дитячих таборах, куди окупанти вивозять українських дітей на "лікування".

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"На заходах посіпаки Кремля переконують дітей, що РФ успішна країна й дає великі можливості, на відміну від "нацистської" України. Зауважимо, пропаганда ворога не працює на дорослих й РФ немає підтримки в регіоні, відтак ворог вдається до маніпуляції з дітьми", - підкреслюють у Центрі національного спротиву.

Російська пропаганда на окупованих територіях

Нагадаємо, що навесні окупанти завезли в розбомблений Маріуполь пересувний телевізор, щоб транслювати людям пропагандистські відео.

Як писали у The New York Times, під час окупації український Херсон був центром кампанії РФ з асиміляції українців та викорінення української ідентичності. Однак їхні зусилля виявилися марними.

Раніше у ЦНС повідомляли, що окупанти намагаються змусити мешканців тимчасово окупованих територій півдня віддати дітей до російських шкіл.

А влітку російський пропагандист запропонував влаштувати ГУЛАГ для мелітопольських вчителів, які відмовилися співпрацювати з окупантами.

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