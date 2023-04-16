Автор популярних книг про нейрохірургію також потролив московського попа.

Провідний британський нейрохірург, автор популярної нон-фікшн книги "Історії про життя, смерть і нейрохірургію" Генрі Марш пригадав, як його неприємно вразила і спантеличили зустріч з митрополитом УПЦ МП, екс-настоятелем Києво-Печерської лаври Павлом Лебедем ("Мерседесом") під час приїзду в Україну у 90-х.

У колонці для "УП" Марш зізнався, що не очікував під час чаювання з московським митрополитом замість чаю сьорбнути горілки. Понад те, Марша також здивувала вбиральня Павла Лебедя.

"Якось мене запросив на чай намісник Лаври, тільки виявилось, що замість чаю нам подавали горілку... Все було дуже зворушливим, але після чергової чарки мені довелося відвідати митрополичу вбиральню. Побачене приголомшило: полиця за полицею перед моїми очами вишикувались ряди із засобами для догляду за бородою, фарбами для волосся та іншою різною косметикою", - ділиться Марш.

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Маршу на мить здалося, що він потрапив до лабораторії чаклуна. Разом з тим науковець потролив Павла Лебедя: "Всі наклейки були англійською або німецькою мовами. Тепер ставало зрозумілим, звідки в нього була така напрочуд густа, блискучо-чорна борода, хоча не думаю, що в нього тоді вже був "Мерседес".

Генрі Марш додав, що не здивувався, дізнавшись минулого тижня, що українці, які борються за свою свободу та незалежність, вигнали його з Лаври.

Павло Лебедь - що відомо

1 квітня СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю за розпалювання міжрелігійної ворожнечі та виправдання збройної агресії РФ. Того ж дня, 1 квітня, Павлу обрали запобіжний захід - його відправили під домашній арешт на 60 діб із зобов'язанням носити електронний браслет.

Лебедь ставав постійним фігурантів скандалів. Зокрема, напередодні свого затримання погрожував журналістам палицею, коли ті запитали у нього про ставлення до російсько-української війни.

Також Лебедь ("Мерседес") любить розкіш. Під час вручення підозри московський митрополит "засвітив" брендований шарф за 16 тисяч гривень, а вже у залі суду - дороге взуття з ініціалами свого прізвища. У домівці Лебедя співробітники СБУ у ході обшуків знайшли навіть портрет екс-намісника Києво-Печерської лаври.

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