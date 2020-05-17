Щастя для невищипаних та патлатих. За якими правилами в Україні запрацювали салони краси

До косметолога і власниці салону краси Олени Романової кореспондент ТСН.Тиждень Ніна Грушецька заходить, як у лікарню. «У мене вимірюють температуру, я дезінфікую руки», - розповідає вона.

Річ у тім, що Олена п’ятнадцять років – крем до крему, як цеглина до цеглини – будувала свій красивий бізнес. І лише за два місяці її салон опинився на межі.

«Багато, хто зачинився. Наприкінці березня було дуже багато повідомлень про те, що люди продають обладнання», - розповідає Олена Романова.

Під час карантину її врятували соціальні мережі. Спочатку Олена запустила безкоштовні уроки краси. Потім приєднала платні групи. «Ми почали часто виходити в ефір. Те, що ми, зазвичай, перекладаємо на плечі косметологів, ми можемо зробити вдома самі», - каже власниця салону краси.

Коли ми відвідали її салон вперше, в ньому тільки почали глобальне приготування - прибирали, закуповували маски й антисептики. Тут готові пожертвувати своїм і трошки нашим комфортом, аби знизити ризик розповсюдження Covid-19.

«Багато з салонів пропонували своїм клієнтам чай-каву. А зараз свої чудові чашки ми повинні прибрати. Тому ми пропонуємо напій в одноразових стаканчиках, а воду закупимо в маленьких таких пляшечках», - розповідає Олена.

Катерина Нерода-Березка – постійна клієнтка одного з салонів краси. Вона мужньо трималася два місяці карантину, і, врешті…

«Я скучила за всіма салонними процедурами. Під час карантину я була в Одесі. І як тільки він послабився, я відразу сіла в машину і поїхала за 469 кілометрів в інше місто, щоб зробити фарбування», - розповідає вона.

Тепер дівчина вмощується в перукарське крісло і починається магія. За чаклунку – майстер Ольга Козенюк. «Це був депресивний карантин. Роботи не було. В масці стомлююсь. А ось у рукавичках не відчуваю ніякого дискомфорту, тому що фарбування і так завжди в рукавичках», - розповідає перукарка.

Оля обирає для Каті спеціальну техніку фарбування – шатуш. Це щоб не було чіткої межі, коли волосся відростає – натуральне-пофарбоване. І, здається, під час карантину - це таки тренд.

Окремо слід зазначити, що, аби «почистити пір’ячко» Каті, майстри салону готові йти на роботу пішки.

«Вчора співробітники йшли пішки з Троєщини. Це півтори години. А зараз ми вирішили, що будуть їздити на таксі. Декількох забираю сама на авто, перекваліфікувалась на особистого водія, і щоранку в мене об’їзд», - розповідає власниця салону краси Світлана Беринко.

Щоправда, клієнтів у салону поменшало. На запрошення відвідати його отримували смс на кшталт «дякую, вже пофарбувалася, постриглася».

Кореспондент ТСН.Тиждень, після двомісячної перерви, і сама наважується на манікюр. «Коли вдома я робила його вперше, порізала сім пальців. Наступного разу – чотири. Потім – три. А востаннє жодного пальця не порізала, - розповідає Ніна Грушецька. – І ось воно! Я пригадала, чому дівчата так люблять салони».

Поки Ніна малювала нігті, Катя пройшла ледь не повний тюнінг. До речі, схоже, пандемія-таки вплинула на наші вподобання і моду.

Наприклад, перукарку Валенію Януліс карантин довів до… зеленого кольору волосся: «Я вирішила перефарбувати своє світле волосся в зелений колір, тому що у мене зелені очі».

Однак дівчина зазначає, що на такі зміни підуть не всі. «Одна-дві дівчинки з шатенки бажають перетворитися на блондинок», - розповідає вона.

Більшість же хоче просто виправити те, що наробила на карантині.

«Перший день, коли ми відкрилися, ми назвали чоловічим днем. В основному, приходили чоловіки, пропонували двійний прайс, просили вийти раніше, тільки щоб виправити те, що настригли їм кохані вдома», - розповідає власниця салону краси Світлана Беринко.

Власниця іншого салону, Олена Романова, зазначає, що за тиждень її салон відвідали, приблизно, 70 осіб. І це наполовину менше, ніж до карантину. Охочі є, але рук не вистачає.

«Ми зараз можемо приймати 50-60% людей. Більше не виходить фізично», - каже вона.

Для салонів – це втрата прибутків. Для нас – менше шансів заразитися.

«Коли ти працюєш як косметолог, є деякий ризик. Але ми у масках. У нас постійне кварцювання, щопівгодини», - каже Олена.

Втім, Романова переконує, що поки не готова до підняття цін на послуги. Адже у клієнтів грошей більше теж не стало. «Моя задача зараз – працювати в нуль. Хоча б не в мінус», - підкреслює вона.

Однак бізнес на красі вимагає жертв. Тому деякі салони, розуміючи, що дотримання безпекових правил в умовах пандемії вимагає додаткових трат, ціни підіймають.

У будь-якому разі – підняли там ціни, чи ні - в салоні мають дотримуватися карантинних правил роботи. І якщо ви не впевнені, що все, як МОЗ прописав, краще робіть манікюр вдома. Адже сьогодні в Україні вже понад 18000 випадків коронавірусу. І це розуміє навіть мода. Тепер в тренді, наприклад, дуже короткі стрижки, хустки і пов’язки на голові та… натуральність. На самоізоляції ми вже переконалися: усі ми гарні такі, як є, навіть невищипані і патлаті. Головне - живі.

Ніна Грушецька, Олександр Аліфанов