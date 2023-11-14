Батьків змусили віддати їх у російську школу.

З окупованих російськими загарбниками територій вдалося повернути ще чотирьох дітей разом з сім’ями.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив виконавчий директор БО "Save Ukraine", уповноважений президента України з прав дитини (2014 -2021 рр.) Микола Кулеба. Він каже, що двоє дітей весь минулий рік онлайн навчалися в українській школі.

"Під час таких занять, матір юних українців дивилася у вікно й слідкувала, аби в дім не увірвалися солдати РФ. Врешті російські військові почали погрожувати батькам, що заберуть їхніх дітей, відберуть будинок, а їх самих депортують. Тому сім'я була змушена віддати дітей в російську школу", - розповів Кулеба.

Відео дня

За його словами, у школі детей змусили загорнутися у російський прапор та ходити в ньому до кінця уроків. Коли вони втомилися і попросили у вчительки дозволу його зняти, вона погодилася, однак вже згодом озброєний військовий насварив їх за "нелюбов до Росії".

"У шкільних коридорах діти постійно бачили таких солдатів зі зброєю, які стояли під класами й забирали на "виховні бесіди" 10-річних українців за необережно сказане "будь ласка" в класі. На щастя, діти встигли походити в російську школу лише 4 дні, поки наші рятівники не забрали родину звідти", - додав він.

Кулеба зазначив, що команда Save Ukraine вже повернула з Росії та тимчасово окупованих територій 204 дитини.

Викрадення дітей з Україні: останні новини

Як відомо, з початку повномасштабної війни російські загарбники вивозять на свою територію українських дітей. Деяких з них забрали в батьків на "відпочинок у табори".

Лабораторія гуманітарних досліджень Єльської школи громадської охорони здоров'я виявила, що Москва створила на території РФ та у Криму мережу центрів, у яких дітей перевиховують та віддають на всиновлення.

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна у зв'язку з незаконною депортацією дітей. Також у причетності до викрадення дітей та розміщення їх на території Білорусі звинувачують Олександра Лукашенка.

Вас також можуть зацікавити новини: