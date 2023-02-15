Один з таборів знаходиться в Магаданській області.

З початку повномасштабної війни російський уряд перемістив щонайменше 6 тисяч українських дітей у мережу центрів перевиховання та усиновлення в окупованому Криму і в Росії.

У звіті Conflict Observatory йдеться, що Лабораторія гуманітарних досліджень Єльської школи громадської охорони здоров'я виявила 43 заклади, в яких утримувалися діти з України після 24 лютого 2022 року.

"Ці результати показують, що більшість таборів займалися проросійськими зусиллями з перевиховання, а деякі табори проводили військову підготовку дітей або припиняли повернення дітей до батьків в Україну", - йдеться в повідомленні.

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У звіті зібрано інформацію не менше ніж про 6000 дітей з України віком від чотирьох місяців до 17 років, які утримувалися в таборах та інших установах з моменту повномасштабного вторгнення в Україну, останні переміщення відбулися в січні цього року.

Мережа охоплює щонайменше 43 об'єкти, 41 з яких є раніше існуючими літніми таборами в Криму та Росії. 12 зосереджені навколо Чорного моря, 7 - в окупованому Криму, 10 - навколо Москви, Казані та Єкатеринбурга. 11 таборів розташовані більш ніж в 500 милях від кордону України з Росією, в тому числі два табори в Сибіру і один на Далекому Сході Росії.

"Точна кількість об'єктів, ймовірно, значно більше, ніж 43, Yale HRL визначив два об'єкти, пов'язаних з депортацією сиріт: психіатричну лікарню і сімейний центр. Найдальший табір, який виявило це розслідування, знаходиться в Магаданській області на Далекому Сході Росії біля Тихого океану, приблизно в 3900 милях від кордону України з Російською Федерацією. Табір в Магадані приблизно в три рази ближче до США, ніж до кордону з Україною", - гооврится в звіті.

Зазначається, що основною метою таборів є політичне перевиховання - щонайменше 32 з них займаються систематичним перевихованням, орієнтованим на російську академічну, культурну, патріотичну, та/або військову освіту.

Зазначається, що згода батьків на відвідування таборів була отримана під примусом і регулярно порушувалася. "У багатьох випадках здатність батьків дати осмислену згоду може бути визнана сумнівною, оскільки умови війни і прихована загроза з боку окупаційних сил являють собою умови примусу", - йдеться в повідомленні.

У звіті говориться, що цей процес централізовано координується на всіх рівнях російської влади.

Викрадення дітей з України

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення РФ неодноразово вивозила дітей з України. За даними американського Інституту вивчення війни, їх віддають на усиновлення в російські сім'ї.

Восени стало відомо, що російський дитячий омбудсмен Марія Львова-Бєлова усиновила хлопчика, якого вивезли з Маріуполя. Пізніше проти неї ввели санкції.

Уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук повідомляла, що Україні відомо про викрадення окупантами майже 14 тисяч дітей.

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