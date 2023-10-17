Діти були у бабусі у селі, куди їх батьки відправили з Херсону після окупації міста.

Ще трьох дітей повернуто на підконтрольну Україні територію з окупованої частини Херсонської області.

Як повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, коли російські окупанти зайшли у Херсон, батьки 10-річного Олександра, 8-річної Дарини та 6-річного Якова вирішили відправити дітей у село до бабусі, сподіваючись на більшу безпеку.

"Невдовзі обласний центр звільнили, а бабуся з онуками залишилися на тимчасово окупованій території", - сказано в повідомленні.

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В міністерстві зазначають, що, відступаючи з Херсона, росіяни підірвали Антонівський міст, і забрати дітей стало неможливо. У їхньому звільненні допомагала разом з міністерством Українська мережі за права дитини. Також минулого тижня було ще одне возз’єднання сім’ї на Херсонщині.

"Після 19 місяців розлуки з ТОТ Херсонської області до батьків повернулися 9-річна Надійка та її 14-річний брат Михайло. Напередодні повномасштабного вторгнення діти поїхали в гості до бабусі й дідуся. Після окупації села шлях на підконтрольну уряду України територію було відрізано", - йдеться в повідомленні.

Депортація українських дітей

Як повідомляв УНІАН, з початку повномасштабного вторгнення в Україну, російські загарбники незаконно вивезли до РФ тисячі українців. Крім того, багато дітей опинилися в окупації.

Вчора повідомлялося, що Україна повернула додому чотирьох дітей, які раніше були незаконно депортовані Російською Федерацією на територію країни-агресора.

Серед них троє хлопчиків - трьох, шести і дев'яти років. Також в Україну вдалося повернути 17-річну дівчину.

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