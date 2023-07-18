Цей табір належить державній компанії "Білоруськалій".

У Міжнародний кримінальний суд як доказ причетності Білорусі до депортації дітей з України надали відео з табору "Діброва".

На відео, яке публікує The Telegraph, білоруські співачки Олександра і Валентина Груздеви звертаються до дітей з табору в Мінській області. "Щоб ми жили в мирі, щоб Байден здох, прости Господи, щоб Зеленський теж, а Путін процвітав і взяв під свій контроль всю Україну", - кажуть вони дітям.

За оцінками білоруської опозиційної групи "Національне антикризове управління", з минулого вересня як мінімум в чотири табори в Білорусі привезли близько 2150 українських дітей. Вони вважають, що до осені цього року їх число досягне 3000 чоловік.

Дітей везуть в санаторій "Острошицький містечко", національний дитячий освітньо-оздоровчий центр "Зубренок", Дитячий табір "Діброва", що належить держкомпанії "Білоруськалій", і в санаторій "Золоті піски".

Опозиціонери заявили, що Олександр Лукашенко особисто давав вказівки щодо організації фінансування цих процесів. Вони представили суду й інші матеріали.

Українських дітей вивозять до Білорусі: що відомо

Навесні білоруські опозиціонери заявили, що уряд країни допомагає Росії депортувати дітей з України. За їхніми даними, дітей вивозять в установи на території Білорусі, де намагаються перевиховати і нав'язати їм "свою" історію.

За даними Центру національного опору, до цього процесу причетний член Національної паралімпійської збірної Білорусі Олексій Талай.

Україні зараз відомі імена 19 тисяч 393 дітей, яких російські загарбники викрали з території України.

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