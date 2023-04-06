Рух через Пост-мост та Лівобережну набережну зупинено вже три доби.

Російські загарбники проводять розчистку біля зруйнованого металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі. За його словами, в подальшому вони хочуть зводити там укріплення. Також він оприлюднив відео з російською технікою біля центральної прохідної.

"Окупанти почали розчистку з подальшим будівництвом укріплень. Саме через ці прохідні найблільш зручна дорога до гвинтокрильної площадки. Через роботи по возведенню фортифікації будь-який рух автотранспорту через Пост-мост та Лівобережну набережну зупинено вже три доби", - додав Андрющенко.

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Нещодавно Андрющенко повідомляв, що окупанти готуються до оборони міста, укріплюючи мости, заводи "Азовсталь" та Ілліча, а також порт.

Також вони повідомляли, що російські загарбники можуть мобілізувати у окупаційну армію студентів.

У березні російські пропагандисти оприлюднили відео візиту Путіна до Маріуполя. Вночі він зустрівся з місцевими мешканцями. Того ж дня у місті помітили "гуманітарні" вантажівки з прапорами Вірменії та Дагестану.

За даними міськради, у окупованому місті поширюється захворюваність на дизентерію та сальмонельоз. Це відбувається через продаж неякісних продуктів на стихійних ринках.

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