Посилена мілітаризація міста свідчить, що російські загарбники "херсонського сценарію" тут не планують.

Російські загарбники в тимчасово окупованому Маріуполі готуються до оборони та запеклих боїв. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Росіяни продовжують укріплюватись. Мости. "Азовсталь". Ілліча. Порт. Не варто пірнати в самообман та вірити заспокійливим вигаданим новинам про панічні настрої окупантів в Маріуполі. Росіяни готують місто до оборони та запеклих боїв", - зазначив він.

За словами Андрющенка, максимальна мілітаризація міста безпосередньо засвідчує , що "херсонського сценарію" окупанти тут не планують.

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"Співробітники військової комендатури та офіцери гарнізону "оборони" міста водночас вже шукають в оренду будинки на морі. Цивільні окупанти всіляко скуповують розсаду та розбивають городи. Вони знову вірять, що тут назавжди. Тому нас чекає новий бій за Маріуполь", - наголосив радник мера.

Ситуація у Маріуполі - останні новини

Як повідомлялося, росіяни будують захисні споруди вздовж траси на Маріуполь. водночас у місті помітили вантажівки з прапорами Дагестану та Вірменії. На них був напис "Гуманитарная миссия".

У березні в Маріуполі підірвали машину начальника "поліції", відповідального за роботу фільтраційних таборів.

Згодом у мережу "злили" сімейні фото пілотів ЗС РФ, які бомбардували Маріуполь.

Тим часом загарбники продовжують зносити будинки у Маріуполі, які самі й розбомбили. За словами мера Маріуполя, на відродження міста знадобиться 20 років.

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