Кількість поховань в Маріуполі продовжує збільшуватися. Це підтверджують знімки від компанії Maxar Technologies.
Так, в Twitter з'явилося свіже фото міського кладовища в Маріуполі. На ньому добре видно, що площа поховань значно збільшилася.
Йдеться про кладовище "Старокримське", яке знаходиться на західній околиці міста.
Крім того, компанія опублікувала фото, які свідчать про цинічний вчинок окупантів у Маріуполі. Росіяни масово зносять багатоповерхівки в місті. Будинки були зруйновані або пошкоджені в результаті бомбардувань окупантів.
Ситуація в Маріуполі - що відомо
Мер міста Вадим Бойченко повідомив, що в місті пошкоджено 90% інфраструктури - знищено 1368 будівель, 11 384 будинків, 25 дитячих садків, 11 лікарень, 53 Заклади культури і спорту, а також 39 шкіл.
При цьому в міськраді повідомили, що в Маріуполі помирає приблизно 150 людей в тиждень.
У свою чергу окупанти зносять у місті будинки і видаляють їх з карт "Яндекс". Росіяни планують знести ще близько однієї тисячі будинків, які не до кінця знищили під час облоги.
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