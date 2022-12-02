Кладовище "Старокримське" з кінця березня значно збільшилося.

Кількість поховань в Маріуполі продовжує збільшуватися. Це підтверджують знімки від компанії Maxar Technologies.

Так, в Twitter з'явилося свіже фото міського кладовища в Маріуполі. На ньому добре видно, що площа поховань значно збільшилася.

Йдеться про кладовище "Старокримське", яке знаходиться на західній околиці міста.

Відео дня

Крім того, компанія опублікувала фото, які свідчать про цинічний вчинок окупантів у Маріуполі. Росіяни масово зносять багатоповерхівки в місті. Будинки були зруйновані або пошкоджені в результаті бомбардувань окупантів.

Ситуація в Маріуполі - що відомо

Мер міста Вадим Бойченко повідомив, що в місті пошкоджено 90% інфраструктури - знищено 1368 будівель, 11 384 будинків, 25 дитячих садків, 11 лікарень, 53 Заклади культури і спорту, а також 39 шкіл.

При цьому в міськраді повідомили, що в Маріуполі помирає приблизно 150 людей в тиждень.

У свою чергу окупанти зносять у місті будинки і видаляють їх з карт "Яндекс". Росіяни планують знести ще близько однієї тисячі будинків, які не до кінця знищили під час облоги.

Вас також можуть зацікавити новини: