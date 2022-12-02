Окупанти знищують Маріуполь, а міський цвинтар зростає / фото t.me/mariupolrada

Кількість поховань в Маріуполі продовжує збільшуватися. Це підтверджують знімки від компанії Maxar Technologies.

Так, в Twitter з'явилося свіже фото міського кладовища в Маріуполі. На ньому добре видно, що площа поховань значно збільшилася.

Йдеться про кладовище "Старокримське", яке знаходиться на західній околиці міста.

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Фото кладовища від 29 березня / фото Maxar Technologies
Фото кладовища від 30 Листопада / фото Maxar Technologies

Крім того, компанія опублікувала фото, які свідчать про цинічний вчинок окупантів у Маріуполі. Росіяни масово зносять багатоповерхівки в місті. Будинки були зруйновані або пошкоджені в результаті бомбардувань окупантів.

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Знімки Маріуполя від 30 Листопада 2022 року / фото Maxar Technologies

Ситуація в Маріуполі - що відомо

Мер міста Вадим Бойченко повідомив, що в місті пошкоджено 90% інфраструктури - знищено 1368 будівель, 11 384 будинків, 25 дитячих садків, 11 лікарень, 53 Заклади культури і спорту, а також 39 шкіл.

При цьому в міськраді повідомили, що в Маріуполі помирає приблизно 150 людей в тиждень. 

У свою чергу окупанти зносять у місті будинки і видаляють їх з карт "Яндекс". Росіяни планують знести ще близько однієї тисячі будинків, які не до кінця знищили під час облоги.

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