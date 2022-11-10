За попередніми даними, в Маріуполі було вбито 22 тисячі мирних людей.

У Маріуполі пошкоджено 90% життєво важливої інфраструктури міста.

Про це повідомив мер міста Вадим Бойченко в ході презентації "Стратегії відродження Маріуполя". Загальні збитки попередньо оцінюють у 14,5 млрд доларів.

За даними Бойченка, у місті знищено 1368 будівель, 11 384 будинків, 25 дитячих садків, 11 лікарень, 53 заклади культури і спорту, 39 шкіл.

Відео дня

200 тисяч осіб виїхали на підконтрольну частину України, понад 120 тисяч - залишаються заручниками російських окупантів.

За попередньою інформацією, з початку повномасштабного вторгнення РФ у Маріуполі було вбито 22 тисячі мирних людей.

"22 тисячі загиблих - це вдвічі більше, ніж фашисти накоїли за 2 роки окупації", - додав Бойченко.

Що відбувається в Маріуполі

Як відомо, з початку березня Маріуполь перебував у блокаді. Російські окупанти скидали бомби на пологовий будинок, драматичний театр і інші будівлі, в яких намагалися врятуватися від війни мирні люди.

В середині травня українські захисники "Азовсталі" вийшли з території заводу після оборони тривалістю в більш ніж 80 днів.

Як відомо, в більшій частині окупованого міста немає води і світла, люди просять про допомогу через настання осені.

У той же час окупанти готують лінію оборони навколо Маріуполя, повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко.

Вас також можуть зацікавити новини: