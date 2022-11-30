Колабораційна влада Маріуполя нічого не робить, щоб допомогти містянам.

Мешканці Маріуполя замерзають у власних будинках і благають про допомогу.

Відповідні написи зробили жителі будинку на Морському бульварі, 66, пише міськрада у Telegram.

Зазначається, що у Маріуполі температура повітря опустилась вже до -2 градусів. Водночас у багатьох містян замість вікон натягнута звичайна плівка. Крім того, у місті немає опалення, а колабораційна влада нічого не робить.

Відео дня

"Окупанти продовжують геноцид мирного населення Маріуполя. Спочатку вони цілеспрямовано розстріляли тисячі будинків, а тепер влаштовують справжній холодомор. Маріупольці на власному досвіді відчувають усі переваги руського миру", - написали у міськраді.

Ситуація у Маріуполі

За словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, в місті пошкоджено 90% життєво важливої інфраструктури. Зокрема, знищено 1368 будівель, 11 384 будинків, 25 дитячих садків, 11 лікарень, 53 заклади культури і спорту, 39 шкіл.

Американський генерал у відставці Бен Ходжес, який командував військами США в Європі, вважає що Україна зможе повернути Маріуполь і Мелітополь вже цієї зими.

За оцінками міськради, у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області щотижня помирає приблизно 150 осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: