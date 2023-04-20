Повітряні сили вночі не працювали на Київському напрямку, а повітряну тривогу оголосили через сам вибух в небі

Ймовірною причиною нічного вибуху над столичним небом став метеор, який увійшов в атмосферу.

"Що це було? Скоріш за все, це метеор, який входив в атмосферу. Імовірно. Ми не можемо говорити про це з наукової точки зору - для цього є спеціалісти, які розуміються в цій галузі і будуть сьогодні це коментувати", - заявив речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону.

Також він додав, що Повітряні сили вночі не працювали на Київському напрямку, а повітряну тривогу оголосили через сам вибух в небі - потрібно було з'ясувати його причину. Крім цього, Ігнат зазначив, що рештки метеора можуть і не знайти, якщо він повністю згорів при вході в атмосферу.

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Спалахи в небі над Києвом та областю 19 квітня

Ввечері 19 квітня у небі над столицею та областю бачили яскраві спалахи. Після цього пролунав вибух. Сирени повітряної тривоги увімкнули після звуку вибуху.

Українці одразу почали постити меми на цю тему. Найпопулярнішими стали жарти про "вторгнення прибульців" та "початок контрнаступу ЗСУ з космосу".

Автори проекту Alpha Centauri уточнили, що об'єкт, який впав біля Києва, – болід (метеор). У NASA також підтвердили, що це був не їхній супутник, як деякі припускали.

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