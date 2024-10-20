Смерть Вікторії Рощиної: Росія не віддала тіло журналістки

Точну дату репатріації наразі неможливо назвати, адже ці процеси залежать від російської сторони.

Тіло української журналістки Вікторії Рощиної, яка померла у російському полоні, не повернули в межах обміну, що відбувся 18 жовтня. Про це розповів представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко у коментарі "Суспільному".

"Саме 18-го числа тіло Вікторії передане в рамках репатріації не було. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими робить все можливе і неможливе для того, щоб ми змогли отримати всі відповіді на питання, які всіх в нашому суспільстві хвилюють", - зазначив Яценко.

Представник координаційного штабу зауважив, що зарано говорити про причини смерті журналістки, зокрема чи були до неї застосовані тортури. Робота щодо розслідування обставин смерті та повернення тіла ведеться. Втім, все залежить від протилежної сторони. Точну дату репатріації спрогнозувати важко.

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Яценко припустив, що російська сторона може затягувати репатріацію, щоб приховати сліди ймовірного злочину.

Загибель журналістки Вікторії Рощиної

Днями стало відомо про загибель української журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні під час етапування з Таганрога до Москви. Відомо, що вже скоро вона мала бути вдома, в Україні – Рощина перебувала у списках на обмін полоненими.

Глава української держави Володимир Зеленський заявив, що смерть журналістки Вікторії Рощиної у полоні РФ є справжнім ударом для тих, хто її знав. Він зауважив, що у російському полоні залишаються ще багато інших журналістів, громадських діячів, керівників громад з окупованої території і звичайних людей, які були захоплені під час російської окупації.

Нагадаємо, що серед цивільних українців, які перебувають у полоні Росії, є і кореспондент УНІАН Дмитро Хилюк. Його разом із батьком російські окупанти викрали у перші дні березня 2022 року під час окупації Київської області. Згодом батька відпустили, а Дмитра незаконно вивезли до Росії.

У червні 2024 року журналістка та подруга кореспондента УНІАН Наталія Богута під час заходу в ПАРЄ розповідала про тортури, яких він зазнає в РФ, де на Хилюка напускають собак, ламають журналістові ребра і відмовляються надавати медичну допомогу.

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