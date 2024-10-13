Місія зі звільнення українських журналістів з російського полону може бути активізована вже найближчим часом.

Трагічна загибель журналістки Вікторії Рощиної у російському полоні мобілізувала дії щодо визволення полонених представників українських медіа. Таку заяву зробив в етері телемарафону Надзвичайний і Повноважний посол України при Святому Престолі (Ватикані) Андрій Юраш.

Він розповів, що президент України Володимир Зеленський утретє за час війни і учетверте від початку президентства зустрівся з Папою Римським Франциском. Це свідчить про сталі та тривалі робочі і дружні стосунки з Апостольською Столицею, адже не кожен світовий лідер має можливість так часто зустрічатися із Римським Понтифіком.

"Україна сподівається на дуже активну участь Апостольською Столиці у звільненні військовополонених, у звільненні дітей. І мабуть вперше так потужно звучить тема журналістів. На превеликий жаль, маємо цю трагічну сторінку, пов’язану зі смертю Вікторії Рощиної. Але власне вона мобілізувала і активізувала дії щодо журналістів", – акцентував Юраш.

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Найближчим часом від офіційних представників України очікується отримання повного переліку журналістів, які перебувають у неволі в Росії. Йдеться про орієнтовно 25 медійників.

"Це не лише журналісти в класичному значенні, а й працівники медіасфери. І будемо якнайоперативніше звертатися до Державного Секретаріату, до кардинала Пароліна, з яким президент також зустрічався і детально це проговорив, щодо безпосередніх організаційних кроків Святого Престолу в сенсі ангажування до повернення українських полонених", – пояснив він.

За словами Юраша, місія зі звільнення українських журналістів з російського полону може бути активізована вже найближчим часом.

"В дуже близькому часі спеціальний представник Папи – кардинал Маттео Дзуппі, який також є Головою Єпископської Конференції Італії – це дуже велика і значна посада для Італії і загалом для Святого Престолу – буде їхати до Росії. Спочатку до Москви, а потім до України, власне, реалізуючи ці домовленості. Тому маємо сподівання, що ця місія, яка, можливо, трохи потрапляє в тінь, але про яку ми не можемо забувати, буде активізована", – акцентував він.

Загибель журналістки Вікторії Рощиної

Днями стало відомо про загибель української журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні під час етапування з Таганрога до Москви. Відомо, що вже скоро вона мала бути вдома, в Україні – Рощина перебувала у списках на обмін полоненими.

Глава української держави Володимир Зеленський заявив, що смерть журналістки Вікторії Рощиної у полоні РФ є справжнім ударом для тих, хто її знав. Він зауважив, що у російському полоні залишаються ще багато інших журналістів, громадських діячів, керівників громад з окупованої території і звичайних людей, які були захоплені під час російської окупації.

Нагадаємо, що серед цивільних українців, які перебувають у полоні Росії, є і кореспондент УНІАН Дмитро Хилюк. Його разом із батьком російські окупанти викрали у перші дні березня 2022 року під час окупації Київської області. Згодом батька відпустили, а Дмитра незаконно вивезли до Росії.

У червні 2024 року журналістка та подруга кореспондента УНІАН Наталія Богута під час заходу в ПАРЄ розповідала про тортури, яких він зазнає в РФ, де на Хилюка напускають собак, ламають журналістові ребра і відмовляються надавати медичну допомогу.

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