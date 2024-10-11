В ЄС рішуче засуджують вбивства, фізичні напади і свавільні затримання журналістів, які висвітлюють агресивну війну Росії проти України.

У Європейському Союзі вимагають ретельного і незалежного розслідування смерті української журналістки Вікторії Рощиної.

Про це йдеться у заяві речника ЄС із закордонних справ і політики безпеки, оприлюдненій на сайті Європейської служби зовнішньої дії.

Зокрема, в Євросоюзі приголомшені повідомленнями про смерть Рощиної під час незаконного свавільного російського затримання.

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"ЄС вимагає ретельного та незалежного розслідування, яке якомога скоріше роз'яснить усі обставини смерті Вікторії Рощиної", - наголошується у заяві.

Також сказано, що в ЄС глибоко занепокоєні поточним переслідуванням, залякуванням і насиллям стосовно журналістів і працівників медіа, які висвітлюють події у зоні війни та на лінії фронту, оскільки для них безпека й захист мають бути забезпечені у будь-який час.

"Ми рішуче засуджуємо вбивства, фізичні напади, свавільні затримання, залякування в режимі онлайн та офлайн, переслідування та стеження, з якими журналісти інколи зіштовхуються під час виконання своїх професійних обов'язків", - наголошується у заяві.

У цьому зв'язку, відзначається, що не може бути безкарності за порушення прав людини і зловживання проти журналістів.

"ЄС повторює свою тверду налаштованість притягнути до відповідальності усіх виконавців та посібників воєнних злочинів, скоєних у зв'язку з тривалою агресивною війною Росії проти України", - сказано у заяві.

Інші новини про загибель журналістки Рощиної

Як повідомляв УНІАН, журналістка Вікторія Рощина загинула в російському полоні під час етапування з Таганрога до Москви.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що смерть журналістки Вікторії Рощиної у полоні Російської Федерації є "справжнім ударом" для тих, хто її знав.

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