Глава держави зробив заяву під час зустрічі з Папою Римським Франциском.

Смерть журналістки Вікторії Рощиної у полоні Російської Федерації є "справжнім ударом" для тих, хто її знав. Про це заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з Папою Римським Франциском.

Як наголосив президент, все, що стосується полонених і депортованих людей, є надзвичайно болісними питаннями для всіх в Україні. Зокрема, це дорослі та діти, багато цивільних, які зараз перебувають у тюрмах і таборах в Росії.

"Вчора стало відомо, що в полоні в Росії загинула українська журналістка Вікторія Рощина. Для багатьох українських журналістів, які знали Вікторію, її загибель – це справжній удар", - наголосив Зеленський.

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Глава держави додав, що в російському полоні залишаються ще багато інших журналістів, громадських діячів, керівників громад з окупованої території, навіть просто звичайних людей, які були захоплені під час російської окупації.

Зеленський зазначив, що саме питання повернення наших людей додому з полону було головним під час зустрічі з Папою Римським.

"Розраховуємо на сприяння Святого Престолу поверненню додому захоплених у російський полон українців", - наголосив Зеленський.

Як повідомляє прес-служба президента, Зеленський в Апостольському палаці Ватикану розповів Франциску, що в російському полоні перебувають поранені, важкохворі, жінки та діти.

"Росія продовжує примусове переселення наших українських дітей – з одних окупованих районів в інші. А також продовжує депортувати наших українських дітей у Росію", – зауважив глава держави.

Зеленський додав, що потім узагалі надзвичайно важко шукати цих депортованих дітей.

"Нам відомо, що в полоні в Росії понад 400 жінок. Точно підтверджено через Міжнародний комітет Червоного Хреста та інші джерела, що в полоні перебувають 1700 цивільних людей. За нашими даними, це число може бути суттєво більшим", – повідомив президент.

Зеленський акцентував увагу на тому, що майже всі, хто повертається з полону, потребують медичної допомоги й тривалої реабілітації.

Крім того президент розповів Понтифіку про роботу над реалізацією Формули миру, зокрема про конференцію щодо повернення полонених і депортованих українців, яка відбудеться 30–31 жовтня в Канаді на рівні міністрів. Він запросив представника Ватикану взяти участь у цьому заході.

Смерть Вікторії Рощиної в російському полоні

Як повідомляв УНІАН, журналістка Вікторія Рощина загинула в російському полоні під час етапування з Таганрога до Москви.

Російське Міністерство оборони повідомило про загибель української журналістки Вікторії Рощиної у відповідь на звернення її батька, Володимира Рощина, від 28 серпня 2024 року. Лист, датований 2 жовтня, був надісланий електронною поштою й містить інформацію про дату смерті журналістки - 19 вересня 2024 року.

Журналістка 27 липня 2023 року вирушила з України до Польщі, щоб потім через Росію дістатися окупованих територій на сході України. Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій Росією території, звідки робила репортаж. У травні 2024 року російська влада визнала, що затримала журналістку - про це повідомив її батько, який отримав листа від Міноборони Росії.

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