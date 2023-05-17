Розвіддані потрібні були окупантам для коригування повторних вогневих ударів по місту.

Служба безпеки України затримала у Херсоні ще одну зрадницю, нею виявилась медсестра однієї з місцевих лікарень, яка під час окупації обласного центру була завербована кадровим співробітником ФСБ.

Як повідомив прес-центр СБУ, за його завданням після звільнення Херсона вона залишилась у місті і продовжила працювати у медзакладі для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Зазначається, що зловмисниця збирала для агресора установчі дані українських захисників, які проходили лікування в медичній установі.

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Також, як поінформували в спецслужбі, колаборантка шпигувала за місцями базування Сил оборони, які дислокуються на території обласного центру.

"Крім того, російська агентка фіксувала наслідки ворожих ракетно-артилерійських обстрілів Херсона і передавала відповідні "звіти" до ФСБ через месенджер. Розвіддані потрібні були окупантам для коригування повторних вогневих ударів по місту. Як встановили слідчі, у поле зору російської спецслужби жінка потрапила через публічну підтримку загарбників в одній із антиукраїнських груп у Телеграм. Під час обшуків за місцем проживання фігурантки виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з агресором", - йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів колаборантці повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вона перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Полювання на колаборантів - останні новини

Напередодні ДБР повідомило про викриття керівника ОБМП, який зробив "зрадниками" майже 300 оборонців Маріуполя. Зрадник спонукав командира припинити оборонні дії, здати зброю та особовий склад. 277 військовослужбовцям батальйону був відданий наказ на передислокацію, а насправді їх переправили до "ДНО". Військових ввели в оману, й тому вони не усвідомлювали й не могли усвідомлювати протиправного характеру наказу чи розпорядження про здачу в полон.

Також було викрито більше 30 учасників злочинної організації, яка була спеціально створена окупантами у складі так званого "головного управління МВС РФ Херсонської області". Зловмисники викрадали людей до російських катівень, де піддавали їх численним тортурам.

Вже сьогодні,16 травня, СБУ прозвітувала про викриття шістьох блогерів та блокування онлайн-камер, які "засвітили" роботу протиповітряної оборони України після нічної російської ракетної атаки 16 травня. Серед іншого - фігуранти зафіксували результати ураження російських крилатих і балістичних ракет.

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