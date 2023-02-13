Колишній посадовець виправної колонії мав дозвіл на безперешкодний проїзд блокпостів окупантів та носіння зброї.

У Херсоні затримали зрадника, який співпрацював з окупантами та став громадянином РФ. Ним виявився екс-заступник начальника відділу інтендантського та господарського забезпечення державної установи "Північна виправна колонія №90".

Цей чоловік з перших дній тимчасової окупації Херсону добровільно перейшов на бік ворога. Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

Спочатку він брав участь у незаконному створенні установи "Управління служби виконання покарань у Херсонській області", що діяла за законами РФ. Потім фігурант отримав від окупантів керівну посаду та зарплатню у російських рублях.

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"Зрадник також мав дозвіл на безперешкодний проїзд блокпостів окупантів та носіння зброї. Він навіть прийняв присягу громадянина РФ та отримав російський паспорт. Проте після звільнення Херсона новоспечений росіянин не встиг втекти, переховувався у місті та був затриманий працівниками ДБР разом із СБУ", - йдеться в повідомленні.

Затриманому повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Також суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Затримання зрадників України - новини

В Україні, у тому числі на звільнених від російської окупації територіях, регулярно викривають і затримують зрадників нашої держави.

Зокрема, у січні в Херсоні правоохоронці затримали колишнього співробітника розформованої ДАЇ, який добровільно співпрацював з російськими окупантами. За даними СБУ, після захоплення міста він добровільно пішов на співпрацю з ворогом і отримав "посаду" в місцевій окупаційній поліції.

Також у Херсоні виявили нові докази злочинів вчительки-колаборантки, яка під час окупації була "заступником міністра освіти" у фейковому уряді. Вона ще до 24 лютого 2022 року шпигувала на користь РФ, а під час тимчасової окупації міста відверто працювала на загарбників. У неї знайшли російські пропагандистські матеріали та символіку, посібники для перенавчання.

А ще в листопаді Служба безпеки України та Національна поліція затримали депутата Херсонського осередку забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя", який співпрацював з окупантами. Він займався терором місцевих підприємців і змушував їх сплачувати податки в бюджет РФ.

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