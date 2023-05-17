Виявлені відеокамери перебувають на балансі декількох столичних комерційних структур.

Правоохоронні органи України викрили шістьох блогерів та заблокували онлайн-камери, які "засвітили" роботу протиповітряної оборони України після нічної російської ракетної атаки 16 травня. Про це повідомляє Служба безпеки України у соціальній мережі Facebook.

"Служба безпеки України встановила особи шістьох мешканців столиці, які незаконно поширювали інформацію про роботу сил ППО під час масованої атаки РФ на Київ", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у ніч на 16 травня вони здійснили несанкціоновану фото- та відеозйомку роботи української протиповітряної оборони та розмістили відповідні матеріали у соцмережах. Серед іншого - фігуранти зафіксували результати ураження російських крилатих і балістичних ракет. Тим самим вони могли розкрити місцеположення та специфіку роботи вітчизняної ППО.

"За лічені хвилини ці відео "підхопили" численні Телеграм-канали та російські пропагандистські пабліки. Серед них - інтернет-ресурси, які підконтрольні спецслужбам країни-агресора", - сказано у повідомленні.

Крім того, кіберфахівці СБУ заблокували роботу онлайн-камер, які в автоматичному режимі фіксували роботу української протиповітряної оборони.

За даними слідства, виявлені відеокамери перебувають на балансі декількох столичних комерційних структур. "При цьому доступ до відзнятих файлів був відкритим для широкого кола "користувачів", які виклали відео нічної атаки на Київ у загальному доступі в Ютуб. Отриману таким чином інформацію окупанти могли використовувати для коригування повторних повітряних ударів по столиці України", - йдеться у повідомленні.

У цьому зв'язку, під час невідкладних слідчих дій за місцями фактичного проживання фігурантів вилучено мобільні телефони і комп’ютерну техніку, які вони використовували для поширення забороненого контенту.

За вказаними фактами слідчі СБУ зареєстрували кримінальне провадження за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення. "Служба безпеки вкотре наголошує на забороні знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали щодо діяльності Сил оборони, а також наслідків ворожих обстрілів. Публікація таких фото- і відеоматеріалів у мережі "Інтернет" розцінюється як коригування ворожого вогню і є злочином, що карається відповідно до закону", - сказано у повідомленні.

Удар по Києву 16 травня 2023 року - головне

У ніч проти 16 травня росіяни вчергове влаштували масовану повітряну атаку по Україні. Найбільше сил спрямували на Київ. Лише аеробалістичних ракет "Кинджал" було запущено 6 штук - усі знищила протиповітряна оборона.

Крім того, українським захисникам вдалося ліквідувати ще 9 "Калібрів", 3 - балістичні ракети, 6 - "Шахедів" та 3 безпілотники інших моделей. Прямих влучань ворог не мав узагалі.

Небезпеку хіба складали рештки збитих повітряних цілей. Їх кияни фіксували у різних районах міста, зокрема в житлових подвір'ях.

Під час атаки російською ракетою нібито була пошкоджена установка Patriot. Однак, за словами спікера ВПС Юрія Ігната, "не варто перейматися за долю" американської системи, оскільки один "Кинджал" її не здатен знищити.

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